خسارت حملات آمریکا به بخشی از نیروگاه برق کیش

جوان آنلاین: دفتر جزایر خلیج فارس، پرتابه در مجاورت سایت تولید آب و برق جزیره کیش منفجر شده و با توجه به نزدیکی محل برخورد به محل استقرار واحد‌های تولید برق، برخی از پارامتر‌های فنی این واحد‌ها دچار تغییر شده است.

به گزارش تسنیم، طبق اعلام شرکت مهندسی آب و برق کیش آسیب وارده توسط کارشناسان شرکت در حال بررسی است که نتایج آن در روز‌های آینده مشخص و تصمیم گیری خواهد شد و در صورت ضرورت، احتمال دارد که نسبت به خروج تعدادی از واحد‌های تولید برق جهت انجام تعمیرات اقدام شود و در نتیجه، اعمال خاموشی موقت و زمان‌بندی شده اجتناب ناپذیر خواهد بود و برنامه آن به اطلاع کیشوندان خواهد رسید.

بنا به اعلام این شرکت، کارکنان شرکت در طول دو جنگ تحمیلی یکسال اخیر با تمام توان، انگیزه، پذیرش مخاطرات بالا تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بی منت به کیشوندان انجام داده‌اند و هم‌اکنون هم تمام تلاش خود را صرف استمرار خدمات کرده‌اند.

شرکت مهندسی آب و برق کیش از اهالی کیش درخواست کرده است که در مصرف بهینه انرژی همکاری کنند.

جزیره کیش در تولید محصول برق و آب مصرفی به مرحله رفع کامل ناترازی رسیده و به رغم حمله دیشب، جریان آب و برق کیش دچار قطعی نشد.

این جزیره از نخستین دقایق بامداد روز سه شنبه تا یک ساعت بعد مورد حمله هفت پرتابه متجاوزان قرار گرفت.

همچنین در پی حمله متجاوزان و انفجار پرتابه‌های دشمن، در محدوده بندرگاه جزیره کیش، چند شناور دچار خساراتی شد.