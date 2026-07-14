ایران و روسیه شرکای راهبردی و دوستان قابل اعتمادند

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور در دیدار وزیر انرژی روسیه با تأکید بر ضرورت شتاب بخشی به اجرای توافقات راهبردی میان تهران و مسکو، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای رفع موانع پیش‌روی پروژه‌های مشترک اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان عصر دوشنبه، در دیدار آقای سرگئی تسیویلیف، وزیر انرژی روسیه با اشاره به سطح راهبردی روابط تهران و مسکو و توافقات گسترده میان دو کشور اظهار داشت: حضور شما در ایران و رایزنی با مقامات کشورمان، بیانگر عزم و اراده جدی دو طرف برای اجرای توافقات است و انتظار می‌رود این توافقات هرچه سریع‌تر از مرحله گفت‌و‌گو وارد فاز عملیاتی شوند.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری در حوزه‌های انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت، تجارت کالا‌های اساسی، توسعه کریدور‌های ترانزیتی و دیگر زمینه‌های اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اراده و انگیزه‌ای که در عالی‌ترین سطوح دو کشور، از جمله از سوی آقای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای گسترش همکاری‌ها وجود دارد، شایسته نیست اجرای پروژه‌های مشترک با کندی مواجه شود. پزشکیان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله بریکس، سازمان همکاری شانگهای، اوراسیا و همکاری‌های کشور‌های حاشیه دریای خزر خاطرنشان کرد: زمینه‌های متنوع و ارزشمندی برای توسعه روابط و اجرای طرح‌های مشترک میان دو کشور وجود دارد که باید از آنها به نحو مطلوب بهره برداری شود.

رئیس‌جمهور تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای هر یک از پروژه‌های مشترک را ضروری دانست و افزود: لازم است این کارگروه‌ها با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و سفارتخانه‌های دو کشور، روند اجرای پروژه‌ها را به صورت مستمر و روزانه پیگیری کنند تا هرگونه مانع احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود. باید از فرصت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم؛ ایران و روسیه شرکای راهبردی و دوستان قابل اعتماد یکدیگر هستند و روند اجرای پروژه‌ها باید متناسب با ظرفیت‌ها، اراده سیاسی و جایگاه دو کشور شتاب گیرد. پزشکیان با اشاره به اهتمام همیشگی رهبران جمهوری اسلامی ایران به توسعه مناسبات با روسیه تصریح کرد: تقویت روابط با روسیه همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین رهبری عالیقدر فعلی بوده و این رویکرد با جدیت دنبال خواهد شد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و استفاده از فشار و تحریم برای تسلیم کشور‌های مستقل اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، روسیه و دیگر کشور‌های مستقل جهان، یکجانبه‌گرایی و تلاش برای تحمیل اراده بر دیگر ملت‌ها را نمی‌پذیرند و همکاری‌های علمی، صنعتی، اقتصادی و اجرایی در مقابل یکجانبه‌گرایان و زورگویان می‌تواند آثار فشار‌ها و تحریم‌ها را خنثی کرده و زمینه شکل‌گیری نظم عادلانه‌تر در مناسبات بین‌المللی را فراهم سازد. پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، از حضور هیئت بلندپایه روسیه در آیین ادای احترام و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد و ضمن تشکر از دولت روسیه و شخص رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین، حمایت‌ها، همراهی‌ها و مواضع مسئولانه این کشور در مجامع بین‌المللی در قبال جمهوری اسلامی ایران را شایسته تقدیر دانست و از همراهی دولت، مجلس و مردم روسیه قدردانی کرد.



روسیه تسلیم زور نخواهد شد

در این دیدار آقای سرگئی تسیویلیف، وزیر انرژی روسیه نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با دکتر پزشکیان، سلام‌های گرم رئیس‌جمهور روسیه را ابلاغ و گزارشی از سفر خود به تهران و دیدار‌های انجام شده با وزرای نفت و نیرو ارائه کرد. وزیر انرژی روسیه با تأکید بر عزم جدی مسکو برای اجرای توافقات مشترک، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای هر یک از پروژه‌ها خبر داد و گفت: هدف ما دستیابی به نتایج ملموس و عملی از همکاری‌های مشترک است تا نشان دهیم ایران و روسیه در مسیر صحیح توسعه روابط راهبردی حرکت می‌کنند. سرگئی تسیویلیف همچنین با اشاره به نگاه مثبت افکار عمومی و مسئولان روسیه نسبت به جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در روسیه از مواضع مستقل و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر فشار‌های خارجی با احترام یاد می‌شود و ما به داشتن دوستانی قابل اعتماد همچون ایران افتخار می‌کنیم. وزیر انرژی روسیه تأکید کرد: همانگونه که جمهوری اسلامی ایران در برابر زورگویی و فشار‌های خارجی ایستادگی کرده است، روسیه نیز هرگز در برابر سیاست‌های مبتنی بر زور تسلیم نخواهد شد.