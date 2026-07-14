بازگشت بهارستان با دستور کار هرمز

جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ۱۴۶ روز که از آخرین جلسه علنی مجلس گذشته است، در نخستین جلسه علنی، سازوکار برگزاری جلسات در مواقع اضطرار را تصویب کردند و طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» اعلام وصول شد.
شامگاه دوشنبه نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از ۱۴۶ روز برگزار شد. آخرین جلسه علنی مجلس پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه، ۲۸ بهمنماه ۱۴۰۴ بود که در بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به پایان رسید و قرار بود ۱۰اسفندماه جلسه بعدی صحن علنی برگزار شود، اما از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ با حمله امریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، برگزاری جلسات به دلیل مسائل امنیتی به تعویق افتاد. البته از زمان آتشبس، کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی در ۲۰۰جلسه به صورت منظم با دعوت از مسئولان، وزرا و برخی مقامات لشکری و کشوری جلسات خود را برگزار میکردند. همچنین در این مدت، مجلس با حضور حداکثر نمایندگان، به صورت وبیناری و وزرای جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، نفت، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت جلسات خود را برگزار کرد. با این حال پس از نزدیک به پنج ماه سرانجام قفل بسته جلسات علنی مجلس شکست و نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.
پیمان نمایندگان با رهبر شهید انقلاب
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن علنی را برعهده داشت در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، به ویژه امام شهید انقلاب اسلامی، به حضور حداکثر نمایندگان اشاره کرد و گفت: نمایندگان میخواهند به ملت بزرگ ایران بگویند که ما به عنوان نمایندگان شما ملت مبعوث، امروز با شهدا و امام شهدا پیمان میبندیم که راه ایشان را ادامه داده و با رهبر انقلاب پیمان ببندیم که همواره مطیع ایشان باشیم، نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر. وی خطاب به امام شهید افزود: امروز به نیابت از ملت عزیز ایران و نمایندگان مردم، با تمام قدرت در برابر زیاده خواهیهای امریکا میایستیم و میگوییم «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد آن محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله» و تا آخرین قطره خون پای آرمانهای امام و انقلاب و شهدا ایستادهایم.
نایبرئیس مجلس در بخش دیگری از نطق خود به تفاهمنامه امضا شده میان جمهوری اسلامی ایران و امریکا اشاره کرد و یادآور شد: مسئولان امر در مسیر رسیدن به این مرحله، از سر دلسوزی و حسن نظر، تلاشهای زیادی را به عمل آوردند و البته رئیسجمهور امریکا از روی استیصال از انواع اهرمها برای این موضوع استفاده کرد. در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در صحن علنی یکصدا با مشتهایی گره زده شعار «انتقام! انتقام!»، «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست»، «ای رهبر آزاده! آمادهایم، آماده»، «نه سازش، نه تسلیم؛ نبرد با امریکا»، «مرگ بر امریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «حسینحسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست»، «میجنگیم میمیریم، سازش نمیپذیریم» و «هیهات منا الذله» سر دادند. این در حالی بود که تعداد زیادی از نمایندگان پرچمهای سرخ خونخواهی منقش به شعار «یالثارات الحسین» را با خود حمل میکردند.
تصویب سازوکار جلسات در شرایط اضطرار
در ادامه جلسه صحن علنی مجلس، نمایندگان سازوکار برگزاری جلسات در مواقع اضطرار را با ۲۱۰ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن، تصویب کردند. پیش از رأیگیری محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، گزارش این کمیسیون، طرح اصلاح ماده یک قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد و گفت: براساس مواد مختلف آیین نامه داخلی مجلس، نظیر ماده ۲۰، ماده ۹۹، ماده ۱۰۳ و ماده ۸۲ آییننامه؛ برگزاری جلسات در صحن علنی مجلس جزو تکالیف هیئت رئیسه و رئیس مجلس است و تنها در ماده ۸۲ این اجازه داده شده است که صحن علنی یک هفته در هر ماه جهت حضور نمایندگان به امور حوزههای انتخابیه میتواند تعطیل باشد. بنابراین اینکه برخی دوستان عنوان میکنند که این طرح ممکن است به ادامه تعطیلی صحن علنی مجلس کمک کند اینگونه نیست و با تمهید هیئت رئیسه و رئیس مجلس براساس موادی که اشاره کردم باید جلسه تشکیل بشود. وی با تأکید بر اینکه در این طرح اصلاحی فقط دو تغییر در تبصره یک داده شده است، اضافه کرد: در آییننامه فعلی تعیین شرایط خاص به تشخیص هیئت رئیسه مجلس است، اما در این طرح عنوان کردیم در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که این در عرف قانونگذاری و حکمرانی کشور معنای خودش را دارد. اگر بنا به تشخیص هیئت رئیسه حضور نمایندگان در صحن علنی امکانپذیر نباشد، هیئت رئیسه بتواند این جلسه علنی را یا در مکان دیگر یا بهطور مجازی برگزار کند، یعنی امکان برگزاری جلسه علنی صحن به صورت مجازی وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون آییننامه داخلی مجلس تصریح کرد: در ادامه طرح هم گفته شده که ادامه تشکیل جلسات تا پایان وضعیت اضطرار یا شرایط خاص کشور به پیشنهاد هیئت رئیسه و رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی امکانپذیر است. با این تفاسیر و با این پیش فرض که قطعاً هیچ جلسهای مانند جلسه صحن علنی در بهارستان نمیشود، اما واقعیت این است که ما نباید قانونگذاری مجلس را متوقف و تعطیل کنیم.
در ادامه موافقان و مخالفان کلیات طرح برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار، دیدگاههای خود را در این باره بیان کردند. پس از صحبتهای موافقان و مخالفان کلیات این طرح، علی خضریان نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آییننامه داخلی مجلس در سخنانی با تأکید بر لزوم تصویب این طرح گفت: قانون حاضر اجازه میدهد که هیئت رئیسه مجلس شرایط اضطرار را تشخیص بدهد و بر مبنای آن جلسات صحن تشکیل شود یا نشود، یعنی همین اتفاقی که تاکنون رخ داده، اما طرحی که در کمیسیون آییننامه مجلس به تصویب رسیده است؛ اولاً این تشخیص را از هیئت رئیسه میگیرد و تصمیمگیری درخصوص شرایط اضطرار و وضعیت بحرانی را به کشور واگذار میکند. وی افزود: از طرفی اگر ما این طرح را تصویب نکنیم، همین اتفاقی که ظرف چهار ماه گذشته رخ داده است، اتفاق میافتد و جلسات صحن علنی مجلس تشکیل نمیشود. در جلسات مجازی هم به دلیل نبود قانون، حق قانونگذاری وجود ندارد درصورتی که مطالبه مردم عزیز و مقاوم ایران از ما این است که مجلس در شرایط اضطرار بتواند وظایف حوزه قانونگذاری و تقنینی خود را ادامه بدهد. عضو کمیسیون آییننامه داخلی مجلس گفت: ما مکلفیم در شرایطی که کشور نیاز به قانون در خصوص مدیریت تنگه هرمز یا قوانین بازدارنده و نیاز به اصلاح بودجه برای نیروهای مسلح دارد از قانونگذاری «خلع ید» نشویم و بدون رأیگیری و تصویب این طرح، مجلس به دست خود از قانونگذاری باز میماند.
گام مجلس برای مدیریت تنگه هرمز
پیش از پایان جلسه شامگاه دوشنبه صحن مجلس شورای اسلامی، طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» توسط سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت و اعلام وصول شد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. مجلس شورای اسلامی محکم و استوار روی خطوط قرمز، بهویژه مدیریت تنگه هرمز ایستاده است. این اولین قدم است، اقدامات بعدی خواب را از چشم دشمنانمان خواهد گرفت.
نمای نزدیک
ابقای رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس
اعضای هیئترئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم دوره دوازدهم، با رأی الکترونیکی نمایندگان انتخاب شدند؛ انتخاباتی که با کمترین تغییرات همراه بود و تمامی رؤسای کمیسیونهای تخصصی در سمت خود ابقا شدند. بر این اساس، علیرضا منادی در کمیسیون آموزش، سید شمسالدین حسینی در کمیسیون اقتصادی، علی باباییکارنامی در کمیسیون اجتماعی، حجتالاسلام موسی احمدی در کمیسیون انرژی، محمدمهدی مفتح در کمیسیون آییننامه داخلی، محمدصالح جوکار در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و ابراهیم عزیزی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، بار دیگر اعتماد اعضای کمیسیونهای متبوع خود را جلب کردند و ریاست این کمیسیونها را برای سومین اجلاسیه مجلس دوازدهم برعهده گرفتند. همزمان با انتخاب رؤسا، اعضای هر کمیسیون نیز نواب رئیس، دبیران و سخنگوی خود را برگزیدند. نتایج این انتخابات نشان میدهد ترکیب مدیریتی کمیسیونهای تخصصی مجلس با ثبات قابل توجهی همراه بوده و نمایندگان ترجیح دادند مدیریت این کمیسیونها را بدون تغییرات اساسی ادامه دهند، موضوعی که از تداوم رویکرد و برنامههای کمیسیونهای تخصصی در سال سوم فعالیت مجلس دوازدهم حکایت دارد.