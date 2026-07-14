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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۵
ورزش » ساير

ترکیب ۸ تیم برتر مسابقات نهایی شد

ترکیب ۸ تیم برتر مسابقات نهایی شد تیم‌های ایران، هند، ژاپن، کره جنوبی، پاکستان، تایلند، چین تایپه و چین با کسب رتبه‌های اول و دوم جدول مرحله مقدماتی والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرند.

جوان آنلاین: به نقل از سایت فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا از ۲۱ تیرماه به میزبانی شهر هایکو در کشور چین آغاز شده بود، امروز (سه‌شنبه ۲۳ تیر) به پایان رسید.

به گزارش مهر، در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های چین تایپه و چین از گروه اول، ایران و هند از گروه دوم، پاکستان و تایلند از گروه سوم و ژاپن و کره جنوبی از گروه چهارم با کسب رتبه‌های اول و دوم جدول چهار گانه مرحله مقدماتی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.

همچنین تیم‌های هنگ کنگ، اندونزی، فیلیپین، بحرین، قزاقستان، قرقیزستان، عربستان و استرالیا با کسب جایگاه‌های سوم و چهارم جدول، در ادامه این رقابت‌ها برای کسب رتبه‌های نهم تا شانزدهم مسابقات به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در آخرین روز مرحله مقدماتی هشت دیدار برگزار شد که نتایج کامل به قرار زیر است:

ایران ۳ – بحرین صفر (۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۴)
پاکستان ۳ – تایلند صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳)
هند ۳ – فیلیپین ۲ (۱۶ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۵ بر ۴)
استرالیا یک – عربستان سعودی ۳ (۲۸ بر ۲۶، ۲۴ بر ۲۶، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵)
هنگ کنگ صفر – اندونزی ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۴ بر ۲۵ و ۲۰ بر ۲۵)
ژاپن ۳ – کره جنوبی صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰)
چین ۲ – چین تایپه ۳ (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰، ۲۶ بر ۲۸، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۳ بر ۱۵)
قزاقستان ۳ – قرقیزستان یک (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۲، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۶)

برنامه مرحله یک چهارم نهایی و چهارمین روز مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا بدین شکل است:

پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه

ساعت ۵:۳۰؛ ژاپن – هند
ساعت ۶؛ اندونزی – قزقیزستان
ساعت ۸:۳۰؛ ایران – کره‌جنوبی
ساعت ۹؛ عربستان سعودی – بحرین
ساعت ۱۱:۳۰؛ پاکستان – چین
ساعت ۱۲؛ فیلیپین – استرالیا
ساعت ۱۴:۳۰؛ چین تایپه – تایلند
ساعت ۱۵؛ هنگ کنگ – قزاقستان

تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران در صورت پیروزی مقابل کره جنوبی، در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار پاکستان و چین می‌رود.

در آنسوی نمودار جدول حذفی نیز تیم‌های هند و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی حریف هم هستند و تایلند با چین تایپه رو‌به‌رو می‌شود تا برنده نهایی این جدال‌ها به فینال راه یابد.

برچسب ها: مسابقات والیبال ، یک چهارم نهایی ، چین
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