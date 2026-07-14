هشدار صنعت کشتیرانی جهانی نسبت به طرح عوارض ترامپ در تنگه هرمز

جوان آنلاین: به نظر میرسد تفاهمنامه میان آمریکا و ایران که در اواسط ماه میلادی گذشته امضا شد، با ادامه تجاوزات نظامی آمریکا و مقابله به مثل ایران، به طور فزایندهای در هم شکسته است.
به گزارش ایسنا، تحت این تفاهمنامه، عبور رایگان کشتیها صرفا برای ۶۰ روز تضمین شده و بحث دریافت عوارض به یک مذاکره رسمی تبدیل شده بود. با این حال، آمریکا تقریبا از همان آغاز و بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم، نهتنها به تعهدات خود عمل نکرد، بلکه بهطور فعال و نظاممند، مبانی و ارکان اصلی آن را تضعیف کرد. حملات نظامی مکرر علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، لغو غیرقانونی مجوز فروش نفت ایران، پیشبرد طرح ایجاد مسیری دریایی و موازی در تنگه هرمز برخلاف ترتیبات مورد توافق، و تداوم حمایت از تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان، از جمله اقداماتی هستند که نقض بنیادین و صریح تعهدات آمریکا محسوب میشوند.
دونالد ترامپ شش روز قبل مدعی پایان تفاهمنامه مشترک با ایران و آتشبس شد. رئیسجمهور متناقضگوی آمریکا دیگر خواستار بازگشت به ترتیبات قبل از جنگ نیست و در عوض، پیشنهاد کرده است کشتیهای تجاری که قصد عبور از این تنگه را دارند، باید به عنوان غرامت تضمین عبور ایمن، به ایالات متحده پول بپردازند.
شورای دریانوردی بالتیک و بینالمللی (بیمکو)، بزرگترین انجمن کشتیرانی جهان اعلام کرد هرگونه تعرفه اعمال شده توسط آمریکا میتواند ترافیک از طریق این آبراه حیاتی را که در روزهای اخیر دوباره متوقف شده است، بیشتر کاهش دهد.
ترافیک کشتیها از طریق تنگه هرمز روز یکشنبه به شدت کاهش یافت، به طوری که دادههای کپلر نشان میدهد که در مقایسه با ۳۷ کشتی در هفته قبل، تنها ۱۴ کشتی از جمله چهار نفتکش نفت خام از این آبراه عبور کردهاند. اگر عوارض اعمال شود، این آبراه میتواند بیشتر خالی شود.
پیش از اینکه ترامپ روز دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال تصمیم برای دریافت این عوارض را اعلام کند، ایالات متحده قاطعانه با هرگونه عوارض در تنگه هرمز مخالف بود.
ایالات متحده طرحهای ایران برای دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از این تنگه را رد کرده بود و کارشناسان دریایی، تنظیمکنندگان مقررات و حتی مقامات ارشد دولت ترامپ آن را طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی دانسته بودند.
بر اساس گزارش شبکه سیانبیسی، حتی دولت ترامپ پیش از این تهدید کرده بود که اگر عمان به ایران در ایجاد یک سیستم عوارض کمک کند، تحریمهایی را علیه این کشور اعمال خواهد کرد. با این حال، در اقدامی که به نظر میرسد یک تغییر ناگهانی در سیاست باشد، رئیسجمهور آمریکا از طریق شبکههای اجتماعی اعلام کرد که این کشور به عنوان «نگهبان تنگه هرمز» شناخته خواهد شد.
به همین ترتیب، ترامپ گفت که آمریکا به میزان ۲۰ درصد از کل محمولههای حمل شده از طریق این آبراه را برای جبران هرگونه هزینه لازم برای انجام وظیفه تامین ایمنی و امنیت در این بخش بسیار بیثبات جهان» دریافت خواهد کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به طرح ترامپ، در پستی در شبکههای اجتماعی گفت که رئیسجمهور ایالات متحده «کاملا درست» گفته است که هر کسی که عبور امن و مطمئن کشتیهای تجاری از طریق هرمز را فراهم کند، باید برای این خدمت پاداش دریافت کند.
آقای عراقچی روز دوشنبه گفت: «ایران همیشه نگهبان تنگه بوده و برای همیشه نیز خواهد ماند. البته ۲۰ درصد زیاد است. ما منصف خواهیم بود.»