جوان آنلاین: این روزنامه نوشت، وزارت دفاع ایتالیا همچنان به مشارکت در عملیاتهای دریایی ملی و ماموریتهای اروپایی از جمله «آتالانتا»، «آسپیدس» و «ایرینی» در دریای سرخ و خلیج عدن از جمله در زمینه تبادل اطلاعات ادامه خواهد داد.
به گزارش ایسنا، با این حال، ایتالیا به نیروهای چندملیتی برای اوکراین که هماکنون در حال آمادهسازی رزمایشهایی در لهستان هستند، نخواهد پیوست.
بر اساس این گزارش، مقامهای ارشد دولت ایتالیا نشانههایی از فاصله گرفتن این کشور از این ابتکار نشان داده و گفتهاند: «بهتر است از اقداماتی که ممکن است خطر تشدید تنش را به همراه داشته باشد، اجتناب شود.»
امروز همچنین نخستوزیر بلغارستان اعلام کرد که این کشور از ائتلاف مشتاقان خارج خواهد شد.
پیشتر «الکساندر استاب»، رئیسجمهور فنلاند گفته بود که رزمایشهای این ائتلاف در پاییز در لهستان، ترکیه و رومانی برگزار خواهد شد و ۱۵۰۰ نظامی در آن مشارکت خواهند داشت.
«امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه پس از نشست ائتلاف مشتاقان در سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که ۲۶ کشور آمادگی خود را برای استقرار «نیروهای بازدارنده» در اوکراین پس از برقراری آتشبس اعلام کردهاند.
وزارت امور خارجه روسیه نیز اعلام کرده است که هرگونه سناریو برای استقرار نیروهای کشورهای عضو ناتو در اوکراین، از نظر مسکو کاملا غیرقابل قبول بوده و خطر تشدید تنش را در پی خواهد داشت.