پلیس فتا: احراز هویت خریداران در معاملات آنلاین الزامی است

جوان آنلاین: بر اساس اعلام پلیس فتا فراجا، پولشویی مجرمان سایبری از طریق واریز وجوهات سرقتی مستقیم به حساب آگهی دهندگان ارائه کالا و خدمات در سایت‌های فروشگاهی واسط مانند دیوار و شیپور به منظور کم رنگ کردن ردپای مجرمانه خود یکی از ترفند‌هایی است که در ایام اخیر افزایش یافته و رعایت نکات امنیتی از سوی فروشندگان برابر قانون تجارت الکترونیک کالا و خدمات الزامی و ضروری می‌باشد.

به گزارش ایسنا، پلیس فتا فراجا در تکمیل این هشدار سایبری تأکید کرد: در هنگام ثبت سفارش و یا فروش کالا که عمدتا مبالغ به صورت اینترنتی و غیر مستقیم از سوی خریداران به حساب فروشندگان واریز می‌شود می‌بایست قبل از تحویل کالا و انجام معامله نسبت به احراز کامل هویت خریدار و یا تحویل گیرنده کالا از طریق رویت و ثبت مشخصات کارت ملی و تطبیق با شماره حساب واریز کننده وجه اقدام و از شتابزدگی در تحویل کالا و ارائه خدمات به سفارش دهندگان خودداری کنند.

بنابراعلام پلیس، با توجه به بروز غفلت و سهل انگاری از سوی فروشندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمات در فضای مجازی، ضمن پرهیز از شتابزدگی در انجام معاملات آنلاین در صورت مواجهه با موارد مشابه و مشکوک و یا نیاز به دریافت خدمات راهنمایی و مشاوره تخصصی کارشناسان پلیس فتا، از طریق سرشماره ۰۹۶۳۸۰ آماده پاسخگویی می‌باشند.