اوکراین و ۹ کشور اروپایی از آغاز تشکیل ائتلاف موشکی ضدبالستیک خبر دادند

جوان آنلاین: این کشورهای دوشنبه در بیانیهای اعلام کردند: ما، رهبران دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد، اوکراین و انگلیس، با درک تهدید فزاینده موشکهای بالستیک و اهمیت روزافزون قابلیتهای دفاعی برای امنیت قاره اروپا، امروز آغاز ایجاد یک ائتلاف صرفا دفاعی ضد موشکهای بالستیک را اعلام میکنیم.
این بیانیه افزود: ما معتقدیم که حفاظت از اروپا نیازمند یک راهحل جهانی برای معماری یکپارچه دفاع موشکی به منظور جلوگیری و شکست تهدیدات موشکی آینده است که از طریق تلاش جمعی، شفافیت فناوری و همکاری صنعتی قابل اعتماد توسعه یافته است.
در این بیانیه آمده است: هدف ما ایجاد یک ظرفیت مشترک موشک ضد بالستیک برای اروپا و حمایت از فعالیتهای مشارکتی مرتبط است. ما این کار را نه علیه هیچ ملتی، بلکه در دفاع از ملت خود انجام میدهیم.
کشورهای اروپایی با بیان اینکه «ما تجربه منحصر به فرد اوکراین را که در دفاع در برابر جنگ تجاوزکارانه روسیه به دست آمده است، تصدیق میکنیم» تاکید کردند: ما این کار را نه علیه هیچ ملتی، بلکه در دفاع از ملت خود انجام میدهیم.