کد خبر: 1368596
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تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » اخبار كلی

برادر خلافکار خودروی خواهرش را دزدید

جوان آنلاین: برادر خلافکار با کلید یدک، خودروی خواهرش را سرقت کرد. متهم در بازجویی به سرقت چند خودرو و چند دوچرخه و اموال یک ساختمان با همدستی یک نفر دیگر نیز اعتراف کرد. همدست وی دستگیر شد. 
سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، درباره این خبر گفت: «چند روز قبل، زن جوانی با چشمانی نگران به کلانتری ۱۵۰ تهرانسر مراجعه کرد و از سرقت خودروی سواری‌اش خبر داد. او گفت که خودرویش را در پارکینگ منزل پارک کرده‌بوده و هنگام بازگشت، اثری از آن ندیده است.» سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: «با ثبت این شکایت، تیمی از مأموران تجسس کلانتری تحقیقات خود را برای شناسایی سارق آغاز کردند. بررسی‌های فنی و بازبینی دوربین‌های مداربسته نشان داد که سارق مرد جوانی است و به نظر می‌رسید کلید یدک خودرو را در اختیار داشته‌است.»
 ردپای برادر خلافکار
سرهنگ عبدالوهاب علایی افزود: «با به دست آمدن این اطلاعات، مأموران تحقیقات خود را روی افراد آشنا و نزدیک شاکی متمرکز کردند. بررسی‌های دقیق نشان داد که برادر شاکی، فردی خلافکار است و چندین سابقه سرقت در کارنامه خود دارد.» وی گفت: «بدین ترتیب، احتمال سرقت از سوی برادر شاکی برای مأموران قوت گرفت. تصویر به دست‌آمده از دوربین‌های مداربسته نیز فرضیه مأموران را تأیید کرد و مشخص شد که سارق، برادر شاکی است
پس از این، مأموران به محل زندگی متهم اعزام شدند و او را در حالی که خواب بود، در یک عملیات غافلگیرانه بازداشت و به کلانتری منتقل کردند. متهم که غافلگیر شده بود، در ابتدا سعی کرد خود را بی‌گناه جلوه دهد، اما با ارائه مدارک و شواهد، به سرقت خودروی خواهرش اعتراف کرد.»

 کشف جرائم دیگر
سرهنگ علایی ادامه داد: «از سوی دیگر، در بررسی‌های تخصصی، مأموران به ردپای این سارق در سرقت چند دوچرخه رسیدند. بنابراین، متهم مورد بازجویی فنی قرار گرفت. او در ادامه به سرقت چند خودرو و پنج دستگاه دوچرخه و همچنین سرقت اموال یک ساختمان با همدستی فرد دیگری اعتراف کرد.» با اعتراف متهم، مأموران موفق شدند همدست وی را نیز شناسایی و در یک عملیات جداگانه بازداشت کنند. هر دو متهم برای تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفتند. 

 هشدار پلیس به سارقان و شهروندان
سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان به سارقان هشدار داد و گفت: «پلیس با قاطعیت با هرگونه سرقت و خلاف‌کاری برخورد خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد امنیت شهروندان به خطر بیفتد.»
وی از شهروندان خواست که خودرو‌های خود را در مکان‌های امن و پرنور پارک کنند و از تجهیزات ایمنی مانند دزدگیر و قفل پدال استفاده نمایند. همچنین توصیه کرد که کلید یدک خودرو را در اختیار افراد غیرمطمئن قرار ندهند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مجرم ، خلافکاران ، سرقت
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