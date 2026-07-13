برادر خلافکار خودروی خواهرش را دزدید

جوان آنلاین: برادر خلافکار با کلید یدک، خودروی خواهرش را سرقت کرد. متهم در بازجویی به سرقت چند خودرو و چند دوچرخه و اموال یک ساختمان با همدستی یک نفر دیگر نیز اعتراف کرد. همدست وی دستگیر شد.

سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، درباره این خبر گفت: «چند روز قبل، زن جوانی با چشمانی نگران به کلانتری ۱۵۰ تهرانسر مراجعه کرد و از سرقت خودروی سواری‌اش خبر داد. او گفت که خودرویش را در پارکینگ منزل پارک کرده‌بوده و هنگام بازگشت، اثری از آن ندیده است.» سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: «با ثبت این شکایت، تیمی از مأموران تجسس کلانتری تحقیقات خود را برای شناسایی سارق آغاز کردند. بررسی‌های فنی و بازبینی دوربین‌های مداربسته نشان داد که سارق مرد جوانی است و به نظر می‌رسید کلید یدک خودرو را در اختیار داشته‌است.»

ردپای برادر خلافکار

سرهنگ عبدالوهاب علایی افزود: «با به دست آمدن این اطلاعات، مأموران تحقیقات خود را روی افراد آشنا و نزدیک شاکی متمرکز کردند. بررسی‌های دقیق نشان داد که برادر شاکی، فردی خلافکار است و چندین سابقه سرقت در کارنامه خود دارد.» وی گفت: «بدین ترتیب، احتمال سرقت از سوی برادر شاکی برای مأموران قوت گرفت. تصویر به دست‌آمده از دوربین‌های مداربسته نیز فرضیه مأموران را تأیید کرد و مشخص شد که سارق، برادر شاکی است

پس از این، مأموران به محل زندگی متهم اعزام شدند و او را در حالی که خواب بود، در یک عملیات غافلگیرانه بازداشت و به کلانتری منتقل کردند. متهم که غافلگیر شده بود، در ابتدا سعی کرد خود را بی‌گناه جلوه دهد، اما با ارائه مدارک و شواهد، به سرقت خودروی خواهرش اعتراف کرد.»

کشف جرائم دیگر

سرهنگ علایی ادامه داد: «از سوی دیگر، در بررسی‌های تخصصی، مأموران به ردپای این سارق در سرقت چند دوچرخه رسیدند. بنابراین، متهم مورد بازجویی فنی قرار گرفت. او در ادامه به سرقت چند خودرو و پنج دستگاه دوچرخه و همچنین سرقت اموال یک ساختمان با همدستی فرد دیگری اعتراف کرد.» با اعتراف متهم، مأموران موفق شدند همدست وی را نیز شناسایی و در یک عملیات جداگانه بازداشت کنند. هر دو متهم برای تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفتند.

هشدار پلیس به سارقان و شهروندان

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان به سارقان هشدار داد و گفت: «پلیس با قاطعیت با هرگونه سرقت و خلاف‌کاری برخورد خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد امنیت شهروندان به خطر بیفتد.»

وی از شهروندان خواست که خودرو‌های خود را در مکان‌های امن و پرنور پارک کنند و از تجهیزات ایمنی مانند دزدگیر و قفل پدال استفاده نمایند. همچنین توصیه کرد که کلید یدک خودرو را در اختیار افراد غیرمطمئن قرار ندهند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.