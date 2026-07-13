۲۰ مصدوم و یک شهید در حملات شب گذشته دشمن آمریکایی

جوان آنلاین: جعفر میعادفر درباره آمار مصدومان ناشی از حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از جنوب کشور در شب گذشته اظهار کرد: شب گذشته در پی حملات دشمن به نقاطی از کشور حدود ۲۰ مصدوم و یک شهید داشتیم. از میان مصدومان، ۱۶ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدند و چهار نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: در روز‌های گذشته نیز تعداد قابل توجهی مصدوم داشتیم که تقریباً همه آنها تحت درمان قرار گرفتند و مشکلاتشان برطرف شده است. تنها تعداد محدودی همچنان بستری هستند که روند درمان آنها در بیمارستان‌ها و استان‌های درگیر ادامه دارد.

میعادفر ادامه داد: بخشی از این مصدومان غیرنظامی هستند.

به گفته وی، اورژانس کشور آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات به مصدومان حفظ کرده است.

به گزارش تسنیم، طبق اعلام وزارت بهداشت در حمله هوایی آمریکا به ۶ شهر کشور در ۱۷ و ۱۸ تیر ۱۴۰۵ نیز ۱۱۵ نفر مصدوم شدند و متأسفانه، ۱۷ هم‌وطن به شهادت رسیدند.