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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۰۳:۰۰
تاریخ » اخبار کلی
نظروگذری بر زندگینامه آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای (۱۳۵۷- ۱۳۱۸)

«شرح اسم» در حیات علمی و عملی رهبر شهید

«شرح اسم» در حیات علمی و عملی رهبر شهید اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است به بازپژوهی در باره «زندگینامه آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (۱۳۵۷- ۱۳۱۸)» می‌پردازد
سمانه صادقی 

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده است به بازپژوهی در باره «زندگینامه آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (۱۳۵۷- ۱۳۱۸)» می‌پردازد. این تحقیق یکی از اصلی‌ترین و درعین حال سخن برانگیزترین آثاری است که در باب حیات رهبر شهید انقلاب اسلامی از بدو تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی، تألیف شده و همچنان مورد مراجعه محققان و علاقه‌مندان قرار دارد. این مجموعه ازسوی هدایت الله بهبودی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران پدید آمده و مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به انتشار آن همت گماشته است. تارنمای ناشر در اشارت به مضمون و محتوای این بازخوانی مهم تاریخی، نکات پی‌آمده را از نظر دور نداشته است:
«کتاب شرح اسم حاوی زندگینامه آیت الله سید‌علی حسینی خامنه‌ای به همت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده است. این مؤسسه در دو دهه حیات و تاریخ‌نگاری خود کوشیده است، تاریخ معاصر ایران را از واپسین سال‌های حکومت دودمان قاجار تا زمان حاضر، مورد بررسی قرار داده و با عبور از رهیافت رایج تاریخ‌نگاری به نقش‌ها و نقش آفرینان کنونی تاریخ کشورمان نیز بپردازد. مؤسسه بر این باور است که گستردگی و تنوع منابع و مآخذ و تبیین روشمند و مستند، لازمه پژوهش علمی، متقن و ماندگار است. از این رو همواره کوشیده‌است تا در طرح‌های تحقیقی خود تا حد امکان این ویژگی‌ها را سرلوحه کار قرار دهد. استقبال از آثار مؤسسه، گواهی است بر این مدعا. پژوهش حاضر، شرحی است بر زندگی آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای از تبار و تولد تا سال‌های کودکی و نوجوانی و کارنامه‌ای است مختصر از آغازین کنش‌های سیاسی اجتماعی او تا پیروزی انقلاب اسلامی. قطع نظر از نقش و موقعیت استثنایی ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بی‌تردید آیت‌الله خامنه‌ای یکی از عالمان تأثیرگذار در تبیین و ترویج اندیشه سیاسی اسلام و برآمدن انقلاب اسلامی ایران است. بنابراین، چنین پژوهشی به معنای بازخوانی و بازگویی بخشی از تاریخ مبارزات ملت ایران است. نمی‌توان این پژوهش را فاقد دشواری‌های خاص ندانست از کمبود منابع گرفته است تا امساک برخی مراکز دست‌اندرکار و پریشانی و پراکندگی اسناد موجود درباره صاحب ترجمه. اینها موجب شد با مرارت فراوان، هر‌برگی از جایی گردآوری شود و شد. اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کرد، موقعیت کنونی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بر این کار سایه نیفکند و این پژوهش با دیگر تحقیق‌های علمی، در روش، جملات، عبارات و تعبیرات همسان باشد. بر این باور هستیم که در این امر موفق بوده‌ایم. گرچه اسناد استفاده شده قادر نیست، تمامی زوایای پیدا و پنهان زندگی شخصی و مبارزاتی ایشان را روشن سازد، اما مصداق بیان سری است در حدیث دیگران. پژوهش درباره افراد و رویداد‌هایی که کنشگران آن در قید حیات هستند، این امتیاز را دارد که به سرعت در بوته نقد و بررسی و تکمیل و تصحیح قرار گیرد. بی‌گمان مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، از هر گونه نقد و نظر و بررسی درباره این اثر استقبال می‌کند. زندگینامه‌نویسی تفصیلی گرچه یکی از زیرشاخه‌های تاریخ‌نگاری به شمار می‌آید، اما استعداد بهره‌مندی از سلیقه‌های ادبی را نیز دارد چنانکه هدایت‌الله بهبودی توانسته است، سبک نگارش لطیف و جذاب خود را در خدمت یک پژوهش عالمانه و مستند قرار دهد که امید است مقبول طبع اهل نظر افتد....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، تاریخ ، امام خامنه ای
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