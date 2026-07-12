جوان آنلاین: سردار جمال سلمانی عصر یکشنبه در نشست ستاد اربعین با اعلام آمادگی‌های کامل امنیتی و ترافیکی برای مراسم اربعین، بر فعال‌سازی سامانه سجاد از اول ماه صفر و هماهنگی با طرف عراقی تأکید کرد.

به گزارش مهر، وی افزود: اولویت‌های این عملیات شامل بازسازی فوری مسیر ۱۱ کیلومتری پل زائر تا میدان اربعین، ساماندهی پارکینگ‌ها، تعیین نرخ مصوب یدک‌کش‌ها و تجهیز بخش امدادی به دلیل گرمای هواست.

وی ادامه داد: با توجه به سهم بالای تصادفات در محور دهلران، اقدامات ویژه‌ای برای امنیت این مسیر و اجرای برنامه‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است.

این مقام ارشد انتظامی استان با تشریح آخرین اقدامات امنیتی، انتظامی و ترافیکی، از هماهنگی کامل برای مدیریت تردد زائران خبر داد و بر آمادگی همه دستگاه‌های امدادی در برابر گرمای هوا تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه سامانه سجاد با طرف عراقی هماهنگ شده است، گفت: این سامانه از اول ماه صفر فعال خواهد شد و اقدامات لازم جهت اجرای طرح‌های ترافیکی در شهر مهران نیز اندیشیده شده است.

سردار سلمانی با اشاره به سفر و بازدید سپهبد ریاض رئیس ستاد اربعین کشور عراق از مرز مهران، افزود: در این بازدید مسائل و نیاز‌های دو طرف مطرح شد و هماهنگی مطلوبی میان مسئولان ایران و عراق برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین وجود دارد. فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: دو کمیته امنیتی و انتظامی با حضور اعضا تشکیل شده و مصوبات لازم برای مدیریت اربعین تعیین شده است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی، اظهار کرد: با توجه به گرمای هوا، لازم است تمامی ادارات و یگان‌های امدادی همه احتمالات و نیازمندی‌ها را پیش‌بینی کرده و وظایف سال گذشته نیز بار دیگر مورد بررسی و کنترل قرار گیرد.

سردار سلمانی با اشاره به اقدامات طرف عراقی در پایانه مرزی مهران، گفت: نیازمندی‌های این بخش اعلام شده و انتظار می‌رود همانند سال‌های گذشته، ساختمان تجاری گمرک نیز برای خدمات‌رسانی به زائران در اختیار ستاد اربعین قرار گیرد.

وی ساماندهی پارکینگ‌ها را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: شناسنامه‌دار کردن خودرو‌ها و اجرای اقدامات حفاظتی برای صیانت از اموال زائران ضروری است، همچنین نرخ یدک‌کش‌ها باید به‌صورت مصوب و شفاف تعیین شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به وضعیت جاده‌های استان خاطرنشان کرد:حدود ۲۰ درصد میزان تردد زائران در شهرستان دهلران قرار دارد، اما این محور در ایام اربعین حدود ۶۰ درصد تصادفات را به خود اختصاص می‌دهد و نیازمند توجه ویژه است.

سردار سلمانی، توسعه اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای، مستندسازی خدمات پلیس، معرفی فرهنگ ایثار و شهادت، نصب تصاویر شهدای انتظامی و راه‌اندازی موکب شهدای فراجا را از دیگر برنامه‌های فرهنگی پلیس در مأموریت اربعین عنوان کرد.

سردار سلمانی در پایان بر ضرورت بازسازی و تعمیر مسیر ۱۱ کیلومتری پل زائر تا میدان اربعین تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای این عملیات پیش از آغاز موج اصلی تردد زائران شد.