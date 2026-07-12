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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۸
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تمهیدات طرح‌های ترافیکی در شهر مهران برای اربعین

تمهیدات طرح‌های ترافیکی در شهر مهران برای اربعین فرمانده انتظامی استان ایلام از تمهیدات طرح‌های ترافیکی در شهر مهران برای اربعین خبر داد.

جوان آنلاین: سردار جمال سلمانی عصر یکشنبه در نشست ستاد اربعین با اعلام آمادگی‌های کامل امنیتی و ترافیکی برای مراسم اربعین، بر فعال‌سازی سامانه سجاد از اول ماه صفر و هماهنگی با طرف عراقی تأکید کرد.

به گزارش مهر، وی افزود: اولویت‌های این عملیات شامل بازسازی فوری مسیر ۱۱ کیلومتری پل زائر تا میدان اربعین، ساماندهی پارکینگ‌ها، تعیین نرخ مصوب یدک‌کش‌ها و تجهیز بخش امدادی به دلیل گرمای هواست.

وی ادامه داد: با توجه به سهم بالای تصادفات در محور دهلران، اقدامات ویژه‌ای برای امنیت این مسیر و اجرای برنامه‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است.

این مقام ارشد انتظامی استان با تشریح آخرین اقدامات امنیتی، انتظامی و ترافیکی، از هماهنگی کامل برای مدیریت تردد زائران خبر داد و بر آمادگی همه دستگاه‌های امدادی در برابر گرمای هوا تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه سامانه سجاد با طرف عراقی هماهنگ شده است، گفت: این سامانه از اول ماه صفر فعال خواهد شد و اقدامات لازم جهت اجرای طرح‌های ترافیکی در شهر مهران نیز اندیشیده شده است.

سردار سلمانی با اشاره به سفر و بازدید سپهبد ریاض رئیس ستاد اربعین کشور عراق از مرز مهران، افزود: در این بازدید مسائل و نیاز‌های دو طرف مطرح شد و هماهنگی مطلوبی میان مسئولان ایران و عراق برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین وجود دارد. فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: دو کمیته امنیتی و انتظامی با حضور اعضا تشکیل شده و مصوبات لازم برای مدیریت اربعین تعیین شده است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی، اظهار کرد: با توجه به گرمای هوا، لازم است تمامی ادارات و یگان‌های امدادی همه احتمالات و نیازمندی‌ها را پیش‌بینی کرده و وظایف سال گذشته نیز بار دیگر مورد بررسی و کنترل قرار گیرد.

سردار سلمانی با اشاره به اقدامات طرف عراقی در پایانه مرزی مهران، گفت: نیازمندی‌های این بخش اعلام شده و انتظار می‌رود همانند سال‌های گذشته، ساختمان تجاری گمرک نیز برای خدمات‌رسانی به زائران در اختیار ستاد اربعین قرار گیرد.

وی ساماندهی پارکینگ‌ها را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: شناسنامه‌دار کردن خودرو‌ها و اجرای اقدامات حفاظتی برای صیانت از اموال زائران ضروری است، همچنین نرخ یدک‌کش‌ها باید به‌صورت مصوب و شفاف تعیین شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به وضعیت جاده‌های استان خاطرنشان کرد:حدود ۲۰ درصد میزان تردد زائران در شهرستان دهلران قرار دارد، اما این محور در ایام اربعین حدود ۶۰ درصد تصادفات را به خود اختصاص می‌دهد و نیازمند توجه ویژه است.

سردار سلمانی، توسعه اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای، مستندسازی خدمات پلیس، معرفی فرهنگ ایثار و شهادت، نصب تصاویر شهدای انتظامی و راه‌اندازی موکب شهدای فراجا را از دیگر برنامه‌های فرهنگی پلیس در مأموریت اربعین عنوان کرد.

سردار سلمانی در پایان بر ضرورت بازسازی و تعمیر مسیر ۱۱ کیلومتری پل زائر تا میدان اربعین تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای این عملیات پیش از آغاز موج اصلی تردد زائران شد.

برچسب ها: ستاد اربعین ، تمهیدات ترافیکی ، ایلام
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