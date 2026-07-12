دور جدید فروش محصولات ایران خودرو +جزئیات

جوان آنلاین: ایران خودرو در نظر دارد در راستای عرضه مستقیم محصولات و با توجه به مشکلات سیستم بانکی و تقاضای تمدید مهلت زمانی واریز وجه منتخبین سیزدهمین دوره ثبت درخواست خرید خودرو (اولویت بندی) و همچنین پاسخگویی به تقاضای مصرف کنندگان واقعی، برخی از محصولات خود را به صورت مستقیم و با روش فروش فوری و فوق العاده بدون قرعه کشی و بدون کنترل پلاک فعال با شرایط جدول ذیل به متقاضیان حائز شرایط ارائه نماید:

به گزارش تسنیم، در این طرح قیمت خودرو بر اساس قیمت مصوب زمان ثبت نام می‌باشد.

تاریخ شروع و مهلت ثبت نام:

زمان شروع این طرح از ساعت ١٢ ظهر روز سه شنبه مورخ ١٤٠٥/٠٤/٢٣ تا ساعت ١٢ ظهر روز چهار شنبه مورخ ١٤٠٥/٠٤/٢٤ و حداکثر تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

شرایط فروش: