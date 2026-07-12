افت ۱۲۷ هزار واحد شاخص بورس

جوان آنلاین: امروز شاخص هموزن با از دست دادن ۲۷ هزار واحد، نشان داد علاوه بر نمادهای بزرگ، شرکتهای کوچکتر بورسی هم در صف فروش سهام قرار داشتند.
به گزارش ایرنا، نمادهای پرتراکنش شامل وفیروزه، کالا، فملی، بورس، وبملت و شپنا همگی در کف دامنه نوسان قرار داشتند.
در بخش سهام، حق تقدمها و صندوقهای سهامی ۴۴۷۳ میلیارد تومان پول حقیقیها خارج شد اما کوچ نقدینگی سرمایهگذاران حقیقی به صندوقهای درآمد ثابت با ۲.۳ همت، طلا با ۴۴۵ میلیارد تومان و نقره با ۱۳ میلیارد تومان اتفاق افتاد.
امروز ۸۵ درصد بازار سرخپوش بود و ۲۲.۴ همت پشت صف سنگین فروش باقی ماند، با این حال ۱.۶ همت نیز صف خرید ثبت شد.
نماد بورس با از دست دادن ۴۰۰ میلیارد تومان بالاتر از نمادهای شاخص ساز قرار گرفت. گروههای پرطرفدار بازار سهام شامل فرآوردههای نفتی، شیمیاییها، بانکها، فلزات اساسی، داروییها، خودروییها و سیمانیها همگی در بالای فهرست خروج پول حقیقیها بودند.