جوان آنلاین: موسسه انرژی در گزارش مرور آماری انرژی جهان که جدیدا منتشر کرده از افت ۲۳ درصدی تولید برق هستهای در ایران طی سال ۲۰۲۵ خبر داده است. ایران در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۷ تراوات ساعت برق تولید کرده بود اما این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۵.۴ تراوات ساعت کاهش یافته است.
افت ۲۳ درصدی تولید برق هستهای ایران طی این سال در حالی است که طی تابستان گذشته شاهد تجاوز آمریکایی-صهیونی علیه کشورمان در جنگ ۱۲ روزه بودیم. بر اساس این گزارش، ایران در میان معدود کشورهایی در جهان است که از تولید برق هستهای برخوردار هستند. در سال ۲۰۲۵ فقط ۳۲ کشور جهان از جمله ایران برق هستهای تولید کردهاند.
کل برق هستهای تولید شده در جهان طی این سال برابر با ۲۸۴۵ تراوات ساعت بوده که این رقم نسبت به سال قبل از آن رشد ۱.۳ درصدی داشته است. ایران با تولید ۵.۴ تراوات ساعتی برق هستهای در سال میلادی گذشته در رتبه ۳۰ جهان از این نظر قرار داشته و بیشتر از هلند و تایوان برق هستهای تولید کرده است. سهم ایران از کل تولید برق هستهای جهان طی این سال فقط ۰.۲ درصد بوده است.
آمریکا بزرگترین بهرهبردار از انرژی هستهای
به گزارش اقتصاد معاصر، آمریکا با وجود مخالفت با فعالیتهای هستهای ایران، بزرگترین تولیدکننده برق هستهای در جهان است و ۲۹ درصد از کل برق هستهای دنیا در سال ۲۰۲۵ در این کشور تولید شده است. فرانسه نیز با سهم ۱۳.۷ درصدی پس از چین در رتبه سوم دنیا از این نظر قرار دارد. چین ۱۷.۱ درصد از کل برق هستهای دنیا در سال میلادی گذشته را به خود اختصاص داده و در رتبه دوم دنیا از این نظر قرار گرفته است.
امارات در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۹ تراوات ساعت برق از انرژی هستهای تولید کرده که این رقم نسبت به سال قبل رشد ۰.۴ درصدی داشته است.