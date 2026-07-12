مترو تهران در کمتر از سه روز موفق به جابه‌جایی بیش از ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار مسافر شده است.

جوان آنلاین: پس از برگزاری آیین‌های باشکوه وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و حضور میلیونی مردم از سراسر کشور در پایتخت، اکنون ابعاد یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های حمل‌ونقل عمومی کشور بیش از پیش نمایان شده است.

در روزهایی که شبکه معابر تهران میزبان خیل عظیم عزاداران بود، مترو تهران با اجرای برنامه‌ای ویژه و برای نخستین‌بار با خدمات‌رسانی شبانه‌روزی، نقش اصلی را در جابه‌جایی شهروندان و زائران بر عهده گرفت.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد این ناوگان در کمتر از سه روز موفق به جابه‌جایی بیش از ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار مسافر شده و رکوردی کم‌سابقه را در تاریخ فعالیت خود به ثبت رسانده است.

همزمان با برگزاری مراسم تشییع و وداع رهبر شهید انقلاب اسلامی، شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه برای نخستین‌بار خدمات‌رسانی شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته را در شبکه مترو اجرا کرد؛ اقدامی که با استقبال گسترده شهروندان همراه شد و یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های حمل‌ونقل عمومی کشور را رقم زد.

شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس آمار منتشرشده، از ساعت ۵:۳۰ صبح شنبه ۱۳ تیر تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۱۵ تیر، در مجموع ۱۴ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۸۳۳ نفر از خدمات مترو استفاده کردند. همچنین طی این بازه زمانی ۲۳ هزار و ۴۲۱ سفر توسط قطارها انجام شد و ۶ هزار و ۳۶۵ حرکت قطار مسافری برای جابه‌جایی شهروندان به ثبت رسید.

از نکات قابل توجه این عملیات، خدمات‌رسانی ۲۴ ساعته برای نخستین‌بار در تاریخ مترو تهران بود؛ اقدامی که با وجود حجم کم‌سابقه مسافران، بدون وقوع هیچ حادثه، اختلال یا توقف در شبکه ریلی شهری انجام شد.