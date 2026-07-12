کد خبر: 1368209
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳
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افزایش دما در راه است؛ هشدار گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در ۱۰ استان

افزایش دما در راه است؛ هشدار گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در ۱۰ استان یک مسئول سازمان هواشناسی گفت: در روزهای آینده افزایش نسبی دما در برخی مناطق کشور رخ می‌دهد و ۱۰ استان با وزش باد شدید، گرد و خاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا مواجه خواهند شد.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور جوی پایدار مستقر خواهد بود. همچنین در دامنه‌های شرقی زاگرس شامل استان‌های قم، مرکزی و اصفهان، آسمان همراه با گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز (یکشنبه، ۲۱ تیر) در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و همچنین ارتفاعات شمال خراسان رضوی، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده مورد انتظار است. همچنین طی این مدت در شرق کشور، به‌ویژه منطقه زابل، وزش باد ادامه خواهد داشت و از روز سه‌شنبه (۲۳ تیر) تا روز جمعه (۲۶ تیر) نیز در جنوب خراسان رضوی، وزش باد شدید و در برخی ساعات خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز دوشنبه (۲۲ تیر) و سه‌شنبه (۲۳ تیر) در سواحل دریای خزر و شمال‌غرب کشور و همچنین سه‌شنبه و چهارشنبه در شمال‌شرق، افزایش نسبی دما رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: آسمان تهران امروز (۲۱ تیر) صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش سرعت باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک رخ خواهد داد. همچنین بیشینه و کمینه دمای پایتخت به ترتیب ۳۸ و ۲۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

ضیائیان در خصوص هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان تهران گفت: تا اواخر وقت روز سه‌شنبه (۲۳ تیر)، در نوار مرزی جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات بالادست، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان تهران نیز در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است.

وی یادآور شد: با توجه به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در پی افزایش گرادیان فشاری، امروز (۲۱ تیر) وزش باد شدید، گرد و خاک در برخی نقاط، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، شرق و جنوب سمنان، قم، یزد، نیمه شمالی و شرقی اصفهان، کرمان و شمال و شرق فارس پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: تداوم این شرایط جوی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برای استان‌های خراسان جنوبی، نیمه شمالی و غربی سیستان و بلوچستان، کرمان، جنوب یزد، نیمه شرقی و شمالی فارس پیش‌بینی شده است. همچنین روز چهارشنبه (۲۴ تیر) نیز نیمه شرقی خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و نوار شرقی خراسان رضوی تحت تأثیر وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا قرار خواهند گرفت.

برچسب ها: افزایش دما ، گرما ، هواشناسی
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