جوان آنلاین: شرکت توانیر اعلام کرد: اطلاعرسانی مربوط به خاموشیهای با برنامه و اضطراری (جاری) صرفاً از طریق درگاههای رسمی زیر انجام خواهد شد:
اپلیکیشن «برق من»
وبسایت رسمی شرکتهای توزیع نیروی برق
بازوی (Bot) «برق من» در پیامرسان «بله»
کدهای دستوری USSD (در استانهایی که زیرساخت فنی آن فراهم است)
نوتیفیکیشن اپلیکیشن «برق من» در پلتفرم «بله»
شرکت توانیر تاکید کرد: از مشترکان درخواست میشود برای اطلاع از برنامه خاموشیها، تنها از طریق شناسه قبض یا شماره تلفن همراه در درگاههای رسمی فوق استعلام کنند و از توجه به اخبار و اطلاعات منتشرشده در منابع غیررسمی خودداری کنند.
این شرکت ضمن قدردانی از همراهی ارزشمند هموطنان تأکید میکند که همکاری مردم در مدیریت مصرف برق، همچنان مهمترین عامل حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور است. از همه مشترکان درخواست میشود با تداوم صرفهجویی، رعایت الگوی مصرف و همراهی همیشگی خود، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه هموطنان یاری کنند. با همدلی و مشارکت جمعی، میتوانیم تابستانی با کمترین محدودیت و بیشترین پایداری شبکه برق را پشت سر بگذاریم.