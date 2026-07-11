قیام کربلا و نجف در بدرقه خورشید

نجف اشرف و کربلای معلی، چهارشنبه به صحنه یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین آیین‌های بدرقه در جهان اسلام تبدیل شد. میلیون‌ها نفر از مردم عراق از ساعات نخست بامداد، از شهرها و استان‌های مختلف خود را به حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) و سپس حرم سیدالشهدا(ع) رساندند تا در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضوری تاریخی رقم بزنند.

خیابان‌های منتهی به حرم امام علی(ع) سرشار از جمعیتی بود که با چشمانی اشکبار و دل‌هایی اندوهگین، آخرین وداع خود را با مردی انجام می‌دادند که سال‌ها نماد مقاومت، عزت و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی شناخته می‌شد. فریادهای «لبیک یا حسین» و «لبیک یا خامنه‌ای» در فضای نجف طنین‌انداز شد و صحنه‌هایی از همبستگی و وفاداری ملت عراق به آرمان‌های مقاومت را به نمایش گذاشت.

پس از آیین باشکوه نجف، پیکر مطهر رهبر شهید در میان سیل خروشان عزاداران به کربلای معلی منتقل شد؛ شهری که نامش با فرهنگ ایثار و شهادت گره خورده است. میلیون‌ها عاشق اهل‌بیت(ع) در مسیر تشییع، با چشمانی اشکبار و دستانی برافراشته، یاد و راه مجاهدی را گرامی داشتند که عمر خود را در مسیر دفاع از اسلام، استقلال ملت‌ها و حمایت از جبهه مقاومت سپری کرد.

حضور گسترده مردم عراق، در کنار پیام‌های تسلیت و واکنش‌های متعدد شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف منطقه، بار دیگر نشان داد که پیوند میان ملت‌های ایران و عراق، پیوندی فراتر از مرزهای جغرافیایی و برخاسته از ایمان، محبت اهل‌بیت(ع) و آرمان مشترک مقاومت است. تشییع تاریخی رهبر شهید در نجف و کربلا، نه فقط آیین بدرقه یک رهبر، بلکه تجدید پیمان میلیون‌ها انسان با مسیر عزت، استقلال و فرهنگ عاشورا بود؛ مسیری که در حافظه تاریخی ملت‌های منطقه ماندگار خواهد ماند./ عکس‌ها: عماد اسدی