شبکه فرانس۲۴ در پوشش خبری مراسم چندروزه وداع عمومی با آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر فقید انقلاب اسلامی در تهران از عزادارانی نوشت که با چشم اشکبار برای وداع با آقای شهید ایران به مصلی تهران آمدند.



روایت «فرانس۲۴» از عزادارانی که با چشم اشکبار به بدرقه آقای شهید ایران آمدند

تهران- ایرنا-

به گزارش روز شنبه ایرنا، شبکه فرانس۲۴ با اعلام خبر آغاز مراسم چندروزه وداع عمومی با آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران، نوشت عزاداران با چشمانی اشکبار در مراسم وداع حضور یافتند و به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

فرانس۲۴: ایران مراسم چندروزه تشییع آیت‌الله خامنه‌ای را با حضور هزاران نفر آغاز کرد

فرانس۲۴ به نقل از رسانه های ایرانی اعلام کرد که هزاران نفر در مراسم تشییع شرکت کرده‌اند و این آیین با هدف نمایش اقتدار جمهوری اسلامی برابر دشمنان برگزار می‌شود.

این شبکه همچنین گزارش داد مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای به طور رسمی از روز شنبه آغاز شده و انتظار می‌رود طی روزهای آینده در شهرهای مختلف ادامه یابد.

فرانس۲۴: ایران مراسم چندروزه تشییع آیت‌الله خامنه‌ای را با حضور هزاران نفر آغاز کرد

فرانس۲۴ با انتشار تصاویری از این مراسم نوشت جمعیت زیادی در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران برای وداع با رهبر فقید انقلاب اسلامی حضور یافته‌اند و تابوت آیت‌الله خامنه‌ای و اعضای خانواده وی در کنار تصویری از امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در محل مراسم قرار گرفته است.