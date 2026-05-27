پرسپولیس امیدوار شد؛ دادگاه CAS پیگیر امتیازات استقلال و تراکتور

دادگاه عالی ورزش (CAS) به پرونده امتیازات استقلال و تراکتور در دیدار مقابل ملوان ورود کرد.

جوان آنلاین: در حالی که به دلیل شرایط جنگی، لیگ برتر فوتبال نیمه‌تمام باقی ماند و فدراسیون فوتبال باید نماینده‌های ایران در رقابت‌های آسیایی را معرفی کند، در نهایت این فدراسیون تصمیم گرفت طبق آخرین شرایط جدول تیم‌ها را معرفی کند. این تصمیم بیشتر از همه مورد پسند پرسپولیس قرار نگرفت.

به گزارش ایرنا، دادگاه عالی ورزش (CAS) در ادامه بررسی پرونده مربوط به نتایج دیدار‌های ملوان مقابل استقلال و تراکتور، طی نامه‌ای رسمی از فدراسیون فوتبال ایران خواست توضیحات و مستندات خود را درباره نحوه اعطای امتیازات این دو مسابقه ارائه کند؛ موضوعی که می‌تواند بار دیگر معادلات جدول لیگ برتر را تحت تاثیر قرار دهد.

این پرونده پس از آن وارد مرحله بین‌المللی شد که باشگاه پرسپولیس نسبت به آرای صادر شده از سوی کمیته انضباطی و سپس کمیته استیناف اعتراض کرد. سرخ‌پوشان معتقدند در شرایطی که باشگاه ملوان به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز در دیدار برابر استقلال و تراکتور بازنده اعلام شده، باید همین قانون درباره بازی پرسپولیس نیز اعمال می‌شد.

با این حال، شکایت پرسپولیس به دلیل ثبت خارج از مهلت قانونی از سوی مراجع داخلی رد شد و همین مسئله باعث شد مدیران این باشگاه پرونده را به CAS ارجاع دهند. اکنون و در شرایطی که تعیین سهمیه‌های آسیایی فوتبال ایران اهمیت زیادی پیدا کرده، پرسپولیسی‌ها خواستار توقف اجرای رأی قبلی شده‌اند؛ رأیی که بر اساس آن دو تیم استقلال و تراکتور از امتیازات کامل بازی با ملوان بهره‌مند شده‌اند.

دادگاه عالی ورزش در تازه‌ترین مکاتبه خود از فدراسیون فوتبال ایران خواسته است موضع رسمی و مدارک مرتبط با این پرونده را هرچه سریع‌تر ارسال کند تا درباره درخواست توقف اجرای رأی تصمیم‌گیری شود. فدراسیون باید پاسخ خود را ظرف مدت کوتاهی به CAS ارائه دهد.

باشگاه پرسپولیس در دفاع از درخواست خود تأکید کرده که اگر رأی فعلی اجرا شود، اما در ماه‌های آینده حکم نهایی به سود این باشگاه صادر شود، عملاً خسارتی جبران‌ناپذیر متوجه سرخ‌پوشان خواهد شد؛ چرا که جایگاه تیم‌ها در جدول و سهمیه‌های آسیایی ممکن است پیش از صدور رأی نهایی تعیین شده باشد.

باید منتظر ماند تا نتیجه این پرونده مشخص شود تا در نهایت تکلیف سهمیه‌های آسیایی ایران در رقابت‌های آسیایی نیز با توجه به اعلام این رای مشخص شود. حالا هواداران پرسپولیس بیشتر از قبل امیدوار هستند تا تیم آنها بتواند جواز حضور در آسیا را کسب کند.