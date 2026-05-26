جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم از هدف قرار دادن محمد عوده، فرمانده جدید گردان‌های قسام در نوار غزه خبر دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است: ارتش اسرائیل حمله‌ای را برای هدف قرار دادن محمد عوده انجام داد، محمد عوده در گذشته رئیس بخش اطلاعات حماس در هنگام عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر بود و حدود یک هفته قبل به جای عزالدین الحداد، فرمانده سابق گردان‌های قسام تعیین شد.

اسرائیل مدعی هدف قرار دادن فرمانده جدید گردان‌های قسام در غزه شد

در این بیانیه آمده است که عوده مسئول کشتن و ربودن و زخمی کردن تعدادی از شهروندان صهیونیست و نظامیان ارتش اشغالگر بوده و این عملیات در چارچوب مقابله با هرکس که در حمله هفت اکتبر مشارکت داشته، صورت گرفته است.