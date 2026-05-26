ژاوی در رادار باشگاه میلان

جوان آنلاین: تیم فوتبال میلان که تا مقاطع پایانی فصل جزو تیمهای بالانشین جدول ردهبندی سری A و از اصلیترین مدعیان کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا بود، در مقطع پایانی فصل دچار اُفتی قابلتوجه شد و کسب نتایج نهچندان خوب از جمله شکست ۲ بر یک خانگی مقابل کالیاری در هفته پایانی این رقابتها، سبب شد تا در آخرین روز شانس کسب سهمیه حضور در رقابتهای فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا را از دست بدهند. همین موضوع باعث شد تا باشگاه میلان ماسیمیلیانو آلگری سرمربی ایتالیایی خود و چند مدیر رده بالایش را از کار برکنار کند.
به گزارش تسنیم، باشگاه میلان یک فرآیند خانهتکانی اساسی را طی کرد و ماسیمیلیانو آلگری سرمربی ایتالیایی خود، جورجیو فورلانی مدیر اجراییاش، ایگلی تاره مدیر ورزشی تیم و جفری مونکادا مدیرفنی خود را اخراج کرد. با این حال، مشاور ویژه رئیس باشگاه یعنی زلاتان ابراهیموویچ شغل خود را حفظ کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که باشگاه از هشت بازی آخر خود تنها دو برد کسب کرد و از رده دوم جدول ردهبندی سری A ایتالیا به رده پنجم سقوط کرد و شانس بازی در رقابتهای فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا را از دست داد.
بر اساس گزارش رسانه انگلیسی «تاچ لاین»؛ ژاوی هرناندس سرمربی پیشین بارسلونا در کنار آندونی ایرائولا سرمربی چند فصل اخیر بورنموث، حالا یکی از اهداف اصلی باشگاه میلان در انتخاب سرمربی جدید روسونری است. مدیران باشگاه میلان در کنار زلاتان ابراهیموویچ برای یافتن جایگزینی مناسب برای ماسیمیلیانو آلگری تلاش میکنند و نام ژاوی به ذهنشان خطور کرده است. آنها ژاوی را به عنوان یک سرمربی بسیار خوب میبینند و اعتماد او به جوانان برای پروژه بلندمدت را تحسین میکنند.
ژاوی ۴۵ ساله که در پایان فصل ۲۴-۲۰۲۳ پس از دو سال و نیم حضور روی نیمکت کاتالانها از سمت سرمربیگری بارسلونا اخراج شد، از آن زمان تاکنون هدایت تیمی را برعهده نداشته است. این مربی اسپانیایی که در دوران مربیگریاش در بارسلونا، این تیم را به یک قهرمانی در لالیگا و یک قهرمانی در سوپرجام اسپانیا رساند، پس از جداییاش از بارسا، مورد توجه باشگاههایی همچون اینتر، بایرلورکوزن، متچستریونایتد و الاهلی عربستان قرار داشته است.