حمله موشکی به پایگاه ایتالیا در کردستان عراق

جوان آنلاین: در بیانیه‌ای وزارت دفاع ایتالیا که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده است: «موشکی به پایگاه ما در اربیل اصابت کرد و هیچ تلفات یا زخمی در بین نیرو‌های ایتالیایی وجود ندارد. حال همه آنها خوب است.»

به گزارش ایرنا، این نهاد افزود: گیدو کروزتو وزیر دفاع ایتالیا در مورد این حادثه با فرماندهان ارشد نظامی این کشور در تماس مداوم بوده است.

آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا هم در پیامی جداگانه در شبکه ایکس، نوشت: نیروی نظامی ما در یک پناهگاه پناه گرفته‌اند و همگی «در سلامت و امنیت» هستند.

پیشتر وزارت دفاع ایتالیا در تارنمای خود اعلام کرد که حدود ۳۰۰ سرباز این کشور در اربیل مشغول آموزش نیرو‌های امنیتی کرد هستند.

ایتالیا جزئیات بیشتری منتشر نکرد، اما به‌نظر می‌رسد عواملی مانند موساد تلاش می‌کنند با بمب‌گذاری یا حملاتی مانند حملات پهپادی و موشکی، این اتفاقات را گردن ایران بندازد.

دفتر نخست‌وزیری ایتالیا پس از تجاوز آمریکا و رژیم‌صهیونیستی به ایران، این اقدامات علیه تهران را محکوم کرده بود و تاکید داشت که در این جنگ وارد نمی‌شود و همچنین خواستار محدود کردن اقدامات اسرائیل علیه لبنان شده بود.