فرار امریکایی‌ها از جنگی که امریکا آغازگر و برنامه‌ریز آن بوده است، نوبر است. برای همین تحلیلگران غربی عموماً می‌گویند امریکا برای این جنگ استراتژی نداشت. صهیونیست‌ها نیز در حال فرار از سرزمین‌های اشغالی هستند.

جوان آنلاین: امریکایی‌ها در حال فرار از منطقه‌اند و تاکنون ده‌ها هزار نفر از آنان به هر طریق خارج شده‌اند. این وصف شهروندان است، وضعیت نظامیان ولی بدتر است، زیرا در هتل‌ها و خانه‌های مردم منطقه پنهان شده‌اند. ترامپ نیز با ادبیات خودش تلویحا شکست در جنگ را پذیرفت و گفت جنگ بزودی پایان می‌یابد، زیرا چیز دیگری برای بمباران نمانده است! اگر چیز دیگری نمانده دو شب پیش سهمگین‌ترین حملات موشکی به اسرائیل و پایگاه‌های امریکایی‌ها چه بود؟!

شب ۲۱ ماه رمضان مطابق ادعای وزیر جنگ آمریکا قرار بود سخت‌ترین بمباران‌ها علیه ایران انجام شود، اما برعکس شد و شبکه امریکایی‌ای‌بی‌سی‌نیوز گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن شب «شدیدترین و سنگین‌ترین عملیات» خود را انجام داد که شامل سه ساعت شلیک پیاپی موشک بوده است.

امریکا جنگ را ابتدا برای یک ساعت و نهایتا برای دو یا سه روز گمان برده بود. حالا در سیزدهمین روز همچنان پایگاه‌هایش بمباران می‌شود و شهروندانش را برای مدتی نامعلوم شاید برای همیشه از غرب آسیا خارج می‌کند در عین حال گزارش شده امریکا و اسرائیل از هم‌اکنون در حال آمادگی برای مرحله بعدی پس از جنگ هستند. آنان قصد دارند به مردم ایران کمک کنند تا حکومت در تهران را جایگزین کنند. با این حال، مقام‌های آگاه از جزئیات تأکید می‌کنند که در نهایت همه چیز به تصمیم خود مردم ایران بستگی دارد. این به وضوح پذیرش شکست قطعی در جنگ است.

به گفته منبعی آگاه از جزئیات که با روزنامه اسرائیل هیوم گفت‌و‌گو کرده است، اسرائیل و امریکا طرحی تهیه کرده‌اند که هدف آن ایجاد شرایطی برای تسریع سقوط ایران پس از پایان جنگ است!

این طرح شامل بخش‌هایی علنی است که برای کمک‌های فوری و در زمان واقعی به مردم طراحی شده تا بتوانند رهبری کشور را تغییر دهند! این گزارش می‌گوید طبیعی است که این منبع از افشای جنبه‌های تاکتیکی طرح خودداری کرد تا جزئیات آن در اختیار طرف مقابل قرار نگیرد!

با این حال، طبق این برنامه‌ریزی، نیروی اصلی که انتظار می‌رود تغییر حکومت در ایران را رقم بزند، خود مردم ایران هستند نه نیرو‌های آمریکایی یا اسرائیلی! در این گزارش تلویحا از نیرو‌های تجزیه‌طلب وابسته به امریکا و اسرائیل هم سلب امید شده است.

بر اساس طرح اولیه جنگ، انتظار نمی‌رفت که افکار عمومی ایران در این مرحله به خیابان‌ها بیاید. در نخستین روز جنگ، ترامپ، از ساکنان ایران خواست «پناه بگیرند. در خانه بمانند. بیرون بسیار خطرناک است. بمب‌های زیادی خواهد افتاد.»

بنتانیاهو نیز با لحنی مشابه سخن گفت و به زمانی در آینده اشاره کرد که از مردم ایران خواسته خواهد شد به خیابان‌ها بیایند.

در عین حال، مقام‌های اسرائیلی تأکید می‌کنند که، چون تغییر حکومت به مردم ایران بستگی دارد، هیچ تضمینی برای موفقیت این تلاش وجود ندارد. منابع آگاه می‌گویند هیچ تضمینی هم نیست که تلاش‌ها برای سرنگونی ایران بلافاصله پس از پایان جنگ آغاز شود یا اینکه بلافاصله پس از حملات نتیجه بدهد. برعکس، مقام‌های اسرائیل و امریکا این احتمال را در نظر گرفته‌اند که چنین تغییر تاریخی ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها پس از فروکش کردن درگیری‌ها رخ دهد!

در همین حال، با توجه به پیشرفت سریع طرح جنگ، که سریع‌تر از آنچه در ابتدا پیش‌بینی شده بود پیش می‌رود، یک منبع آگاه برآورد می‌کند که این درگیری ممکن است کمتر از زمان مورد انتظار طول بکشد. در روز‌های نخست، مقام‌های امریکایی از جنگی سخن می‌گفتند که چهار تا پنج هفته طول خواهد کشید. اما اکنون به نظر می‌رسد که اسرائیل و امریکا ممکن است حملات در ایران را زودتر متوقف کنند.

اینها همه آشکارا پیام تسلیم امریکا و اسرائیل مقابل مقاومت ملت ایران است.