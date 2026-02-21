سرمربی جدید استقلال تا فردا اعلام خواهد شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u062a\u0627\u062c\u0631\u0646\u06cc\u0627 \u0633\u0631\u067e\u0631\u0633\u062a \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0639\u0627\u0645\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u062a\u0627 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0645\u0633 \u0631\u0641\u0633\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u0637 \u062a\u0645\u062f\u06cc\u062f \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f \u0628\u0627 \u0645\u0631\u0628\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0633\u0628 \u0633\u0647\u0645\u06cc\u0647 \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u0648 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u06cc\u0627 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0627\u0645 \u062d\u0630\u0641\u06cc \u0627\u0633\u062a.