وزیر ارشاد: «ایران در پناه قرآن» حقیقتی تاریخی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شعار این دوره با عنوان «ایران در پناه قرآن» گفت: این شعار، یک عنوان مقطعی یا صرفاً سیاسی نیست، بلکه پرچمی است که ایران در طول ۱۴ قرن با خود حمل کرده است.

جوان آنلاین: سیدعباس صالحی ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ در آیین افتتاحیه سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که شامگاه شنبه (۲ اسفندماه) در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، در ابتدای سخنان خود با سلام و ادای احترام به اندیشمندان، فعالان و دلبستگان قرآن کریم، اظهار کرد: نسبت ایرانیان با قرآن، نسبت یک ملت با کتابی بیگانه نبود، بلکه قرآن از همان آغاز ورود به ایران، به‌مثابه متنی تمدنی و قدسی در جان ایرانیان جای گرفت و آنان هرچه داشتند در خدمت قرآن قرار دادند.

به گزارش ایسنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تعبیر مرتضی مطهری درباره «خدمات متقابل اسلام و ایران»، افزود: می‌توان از «خدمات متقابل قرآن و ایران» نیز سخن گفت؛ موضوعی که ساعت‌ها مجال بحث می‌طلبد.

صالحی با اشاره به نقش ایرانیان در شکل‌گیری و گسترش علوم قرآنی تصریح کرد: در حوزه قرائت قرآن، ایرانیان از همان قرون نخستین اسلامی پیشگام بودند؛ به‌گونه‌ای که از میان قرّاء بزرگ، چهره‌های شاخصی با اصالت ایرانی حضور داشتند. در همان قرن اول هجری، ایرانیان تازه‌مسلمان‌شده با دلبستگی عمیق به قرآن، در مساجد کوفه و دیگر شهر‌ها به تعلیم و تلاوت قرآن پرداختند و در علم قرائت جایگاهی برجسته یافتند.

وی همچنین به نقش ایرانیان در عرصه تفسیر قرآن اشاره کرد و گفت: از چهره‌هایی همچون سلمان فارسی گرفته تا مفسران برجسته قرون نخستین، ایرانیان سهمی جدی در تفسیر، ترجمه و فهم قرآن داشته‌اند و این نشان می‌دهد پیوند آنان با قرآن از سر دلدادگی و ایمان بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آثار اندیشمند معاصر الجزایری نورالدین ابولحی خاطرنشان کرد: وی در کتابی با عنوان «ایران و قرآن»، خدمات ایرانیان به قرآن را از قرن نخست تاکنون بررسی کرده و تأکید می‌کند سهم ایرانیان در خدمت به قرآن، سهمی هم‌سنگ با مجموع امت اسلامی در طول تاریخ بوده است.

صالحی در ادامه به تأثیر قرآن بر ادبیات و هویت ایرانی پرداخت و اظهار داشت: بخش مهمی از هویت ایرانی، وامدار شعر و ادب فارسی است و این میراث عظیم نیز از قرآن الهام گرفته است. شاعرانی، چون فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ، نظامی گنجوی و عطار نیشابوری هر یک به‌گونه‌ای از مفاهیم و ساختار‌های قرآنی تأثیر پذیرفته‌اند.

وی افزود: پژوهشگران نشان داده‌اند که در شاهنامه فردوسی ده‌ها اشاره قرآنی وجود دارد و در مثنوی معنوی مولوی نیز علاوه بر مضامین، ساختار روایت‌پردازی متأثر از قرآن است. حافظ نیز که خود را «حافظ قرآن» می‌نامد، سرشار از لطایف و اشارات قرآنی است. از این‌رو اگر از ایران و هویت ایرانی سخن می‌گوییم، نمی‌توان از نقش بنیادین قرآن در شکل‌گیری این هویت غفلت کرد.

صالحی تأکید کرد: وقتی از «ایران در پناه قرآن» سخن می‌گوییم، از واقعیتی تاریخی سخن می‌گوییم که در طول قرون متمادی استمرار داشته و امروز نیز تداوم دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان از دست‌اندرکاران برگزاری سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این رویداد بتواند جلوه‌ای تازه از خدمات متقابل ایران و قرآن را برای نسل امروز و فردا به نمایش بگذارد.

همچنین دراین مراسم پیام دو مرجع تقلید آیت الله سبحانی و آیت الله جوادی آملی به سی و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن قرائت شد.