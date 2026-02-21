آغاز هفته ۲۳ لیگ یک با چاشنی صدرنشینی موقت مس شهربابک

جوان آنلاین: هفته بیستوسوم رقابتهای لیگ آزادگان امروز (شنبه، ۲ اسفند) با برگزاری پنج بازی آغاز شد. در مهمترین بازی، مس شهر بابک از سد پالایش نفت بندرعباس گذشت.
به گزارش ایسنا، رقابتهای این هفته با دیدار حساس نساجی مازندران و سایپا از فردا پیگیری میشود.
نتایج بازیهای امروز:
آریو اسلامشهر یک - صفر پارس جنوبی جم
مس شهر بابک یک - صفر پالایش نفت بندرعباس
نفت و گاز گچساران ۲ - صفر شهرداری نوشهر
مس سونگون ۳ - صفر نود ارومیه
بعثت کرمانشاه ۴ - صفر نیروی زمینی
برنامه دیدارهای فردا:
نساجی مازندران - سایپا
شناورسازی قشم - صنعت نفت آبادان
داماش گیلان - مس کرمان
هوادار - فرد البرز