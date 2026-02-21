آغاز هفته ۲۳ لیگ یک با چاشنی صدرنشینی موقت مس شهربابک

هفته بیست و سوم لیگ یک امروز آغاز شد و مس شهر بابک با عبور از حریفش موقتا با ۴۴ امتیاز صدرنشین شد.

جوان آنلاین: هفته بیست‌وسوم رقابت‌های لیگ آزادگان امروز (شنبه، ۲ اسفند) با برگزاری پنج بازی آغاز شد. در مهم‌ترین بازی، مس شهر بابک از سد پالایش نفت بندرعباس گذشت.

به گزارش ایسنا، رقابت‌های این هفته با دیدار حساس نساجی مازندران و سایپا از فردا پیگیری می‌شود.

نتایج بازی‌های امروز:

آریو اسلامشهر یک - صفر پارس جنوبی جم

مس شهر بابک یک - صفر پالایش نفت بندرعباس

نفت و گاز گچساران ۲ - صفر شهرداری نوشهر

مس سونگون ۳ - صفر نود ارومیه

بعثت کرمانشاه ۴ - صفر نیروی زمینی

برنامه دیدار‌های فردا:

نساجی مازندران - سایپا

شناورسازی قشم - صنعت نفت آبادان

داماش گیلان - مس کرمان

هوادار - فرد البرز