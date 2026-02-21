غفوری: تیم بزرگ استقلال باید برای قهرمانی بجنگد

جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابتهای هفته بیستودوم لیگ برتر از ساعت ۱۹ فردا (یکشنبه، ۳ اسفند) به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت.
به گزارش ایسنا، وریا غفوری، سرمربی موقت استقلال در نشست خبری پیش از بازی گفت: من این بازی مسئولیت تیم را برعهده دارم و به باشگاه تعهد دارم. باید پای تیم میماندیم. تیم بزرگ استقلال باید برای قهرمانی بجنگد. همه تیم و هواداران این را میخواهند. در ادامه مسیر هم برای این مهم میجنگیم.
غفوری درباره وضعیت بازیکنان پیش از این بازی اظهار کرد: همه بازیکنان حرفهای هستند و مشکلی ندارند. فردا همه بازیکنان باقدرت در بازی حضور دارند.
سرمربی موقت استقلال درباره قهرمانی گفت: صحبت کردن درباره قهرمانی زود است. در جدول چند تیم شانس قهرمانی دارند. تیم ما هم این شانس را دارد. در این مسیر تمام تلاش خود را میکنیم، در این مدت مشکلاتی بوده، اما باید از این بحران و حواشی عبور کنیم. در ادامه تیم ما میتواند به هماهنگی بهتری برسد.
غفوری در پایان بیان کرد: وقتی بازیکن حرفهای باشد، خودش را سریع با شرایط وفق میدهد. فردا هم تمام بازیکنان با همه وجود در زمین حاضر میشوند. آنالیزی از تیم مس داشتهایم، بیشتر تمرکزمان روی تیم خودمان است. سعی میکنیم با استفاده از نقاط قوت نتیجه مطلوبی کسب کنیم.