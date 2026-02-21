جوان آنلاین: دبیر و سخنگوی شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران، با اشاره به افت چشمگیر مخاطبان و کاهش بیش از ۳۰ درصدی فروش بلیت در فیلم فجر اخیر، نسبت به شکل‌گیری بحرانی جدی در عرصه تولید و نمایش در سال آینده هشدار داد و در عین حال از اجرای دو طرح «تقسیم پول از مبدأ» و «قیمت‌گذاری شناور بلیت» از نوروز آینده به عنوان راهکار‌هایی برای حفظ حیات سینما خبر داد.

به گزارش «جوان»، ابوالحسن داودی، دبیر و سخنگوی شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران در گفت‌و‌گو با ایسنا در مورد جزئیات آخرین جلسه این انجمن گفت: تشکیل جلسه انجمن به خاطر ناآرامی‌های دی ماه اخیر چندین هفته به تأخیر افتاده بود. این تأخیر بیشتر ناشی از شوک وارده در اثر این حوادث به مردم شریف ایران بود و سینماگران هم خود را جزئی از آحاد این مردم می‌دانند و همدرد آنان هستند. داودی در ادامه به جلسه روز دوشنبه (۲۷ بهمن‌ماه) اشاره کرد و گفت: موضوع اصلی مورد بحث چشم‌انداز نگران کننده پیش‌روی سینمای ایران بود. باید این هشدار را داد که با شرایط ویژه پیش آمده و افت چشمگیر و رو به افزایش ریزش تماشاگران پیش‌بینی می‌شود که هم عرصه تولید و هم عرصه نمایش در سال آینده با بحرانی عمیق روبه‌رو شود و از هم‌اکنون باید برای حفظ حیات سینمای ایران، حتی در شکل فعلی، چاره‌اندیشی شود.

داودی در ادامه از مصوبه و توافق جدید شورای صنفی، نمایندگان اصناف سینما و سازمان سینمایی برای اجرای طرح «تقسیم پول از مبدأ» خبر داد و گفت: یکی از مشکلات جدی سالیان گذشته در حوزه تولید این بود که تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار فیلم‌های به نمایش درآمده پس از اکران فیلم، در مواردی حتی تا یک سال نیز سهم خود از فروش را دریافت نمی‌کرد و این امر با توجه به نرخ تورم فزاینده و خسارت فاحش، سرمایه‌گذاری‌ها را در تولیدات آتی سینمایی نیز دچار خسران می‌کرد. به گفته او، بر اساس این طرح که با تلاش نمایندگان اصناف و توافق همه صفوف منتفع و همراهی سازمان سینمایی از مدت‌ها پیش زمینه‌های اجرایی آن فراهم شده بود، از ابتدای سال آینده و همزمان با نوروز آغاز شده و سهم تهیه‌کننده و سینمادار همزمان و در لحظه فروش هر قطعه بلیت آنلاین و در گیشه محاسبه و به‌صورت مجزا و مستقیم به حساب هر طرف واریز خواهد شد. دبیر شورای عالی تهیه‌کنندگان این توافق تاریخی را اقدامی «برد- برد» درعرصه سینمای ایران توصیف کرد و افزود: با اجرای این طرح، تهیه‌کننده به‌صورت شفاف و منظم سهم خود را در هر لحظه از فروش اکران دریافت می‌کند و از سوی دیگر، مشکل مالیاتی سینماداران نیز کاهش می‌یابد، چراکه تاکنون سهم تهیه‌کننده بعضاً مدتی در حساب سینمادار باقی می‌ماند و در محاسبات مالیاتی برای آنان مشکل‌ساز می‌شد. او با اشاره به اینکه این طرح پیش‌تر به توافق رسیده بود، اما اجرای آن به تعویق افتاد، تصریح کرد: در آخرین جلسه، توافق اصولی میان نمایندگان سینماداران، تهیه‌کنندگان و سازمان سینمایی حاصل شد و اکنون اجرای آن در گرو اقدام سینماشهر به عنوان مجری و فراهم‌کننده زیرساخت‌ها و سازمان سینمایی است. داودی همچنین از آماده بودن طرح «قیمت‌گذاری شناور بلیت» برای اجرا خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته، قیمت بلیت هر سال به‌صورت ثابت و متناسب با تورم افزایش می‌یافت که روشی ناعادلانه بود. به گفته او، در طرح جدید، قیمت بلیت بر اساس زمان نمایش و در ساعات روز و شب و ایام مختلف هفته، شرایط نمایش متغیر خواهد بود، به‌گونه‌ای که سانس‌های میانی روز و ساعات کم‌مخاطب با قیمت پایین‌تر و سانس‌های پیک و ایام آخر هفته با قیمت بالاتر عرضه می‌شوند.

وی افزود: این شیوه در تمامی کشور‌های پیشرفته جهان که شیوه‌های نمایش مدرن و به روز دارند، اجرا می‌شود و می‌تواند عدالت و قدرت انتخاب کامل‌تری را برای مخاطبان ایجاد کند و در مجموع هم به نفع تهیه‌کنندگان، سینماداران و تماشاگران باشد. سخنگوی انجمن تهیه‌کنندگان با اشاره به آمار فروش جشنواره اخیر گفت: طبق آمار اعلام‌شده، فروش بلیت جشنواره نسبت به سال‌های گذشته بیش از۳۰ درصد کاهش داشته که نشانه‌ای نگران‌کننده است. داودی با بیان اینکه این روند نزولی پیش از التهابات اخیر نیز آغاز شده بود، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بخشی از فیلم‌های تولیدشده از سلیقه و نیاز مخاطب عقب افتاده‌اند و از سوی دیگر، شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز موجب کاهش اقبال عمومی به سینما شده است. وی تأکید کرد: سینما باید هم‌پای جامعه حرکت کند و به موضوعاتی بپردازد که برای مخاطب امروز جذاب و ملموس باشد و این مستلزم گشایش و بازنگری و به سامان شدن روند نظارت و ممیزی است. همچنین لازم است سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه سرمایه‌گذاری‌های دولتی به سمت تولیدات استاندارد و متناسب با نیاز واقعی بازار هدایت شود.