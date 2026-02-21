جوان آنلاین: برنامه «جهان کشتی» که بیش از یک دهه است هر هفته سه‌شنبه‌ها از رادیو ورزش روی آنتن می‌رود، به بررسی تاریخ و دستاورد‌های کشتی ایران می‌پردازد و با حضور پیشکسوتان، مربیان و قهرمانان، پیوندی مستحکم میان این رشته ورزشی و مخاطبان ایجاد می‌کند.

حسن عبدالهاشم‌پور، مجری و تهیه‌کننده برنامه «جهان کشتی» درباره این برنامه به «جوان» گفت: «جهان کشتی» برنامه زنده است و در آن به قهرمانان و چهره‌های شاخص تاریخ ورزش کشتی ایران می‌پردازیم.

عبدالهاشم‌پور افزود: کشتی، رشته‌ای فراگیر در ایران است و تعداد زیادی از مدال‌آوران کشورمان از این رشته ورزشی هستند. در هر برنامه فرصتی می‌شود تا در خدمت جمعی از پیشکسوتان، مربیان، داوران، دست‌اندرکاران، قهرمانان و نخبگان و در واقع خانواده عظیم کشتی ایران باشیم.

عبدالهاشم‌پور درباره ساختار برنامه نیز بیان کرد:، چون این برنامه تخصصی و یک‌بار در هفته پخش می‌شود، خود را ملزم دانسته‌ایم که با تهیه برنامه‌های اختصاصی، زوایای نهفته یا کمتر دیده‌شده کشتی را به شنوندگان ارائه کنیم. هر هفته در بخش «همپای خاطره‌ها» با یک پیشکسوت قدیمی همراه می‌شویم و در بخش «آن‌سوی مرزها» نیز وضعیت تیم‌های ملی رقیب را بررسی می‌کنیم.

آیتم‌های تولیدی و اختصاصی درباره روند کشتی ایران، نتایج رویداد‌ها و کیفیت فنی نیز در برنامه گنجانده شده است، که این جامع‌نگری تفاوت بارزی با برنامه‌های مشابه ایجاد می‌کند.

عبدالهاشم‌پور افزود: هدف ما این است که علاوه بر انتقال اخبار و نتایج، روایتگر خاطرات و دستاورد‌های کشتی ایران نیز باشیم و جایگاه ویژه این رشته را در ذهن مخاطبان تثبیت کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: «جهان کشتی» یکی از برنامه‌های پرشنونده، پرپیامک و پرتماس شبکه است که نشئت گرفته از علاقه‌مندی عمیق مردم ایران و گستردگی فوق‌العاده کشتی در کشورمان است. این برنامه تلاش می‌کند با حفظ جذابیت و اطلاعات تخصصی، مخاطب را همزمان سرگرم و آگاه نگه دارد و نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و قدردانی از پیشکسوتان ایفا کند. با این رویکرد، «جهان کشتی» نه تنها مرجع خبری و تحلیلی برای علاقه‌مندان کشتی است، بلکه پلی میان گذشته و حال این ورزش محبوب و مخاطبان آن ایجاد می‌کند، تا هر شنونده‌ای با یادآوری خاطرات، درک بهتری از جایگاه کشتی در ایران پیدا کند.