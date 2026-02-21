جوان آنلاین: تولید و پخش سریالهای به اصطلاح تاریخی که نتیجه آنها سفیدشویی دراماتیک رژیم منحوس پهلوی و دستگاه سفاک و جلادی مثل ساواک در اذهان نوجوانان و جوانان است، اعلام رسمی تحریم ساترا در بحبوحه جنگ نظامی، راهاندازی و تولید محتواهای سخیف و ضد فرهنگ در قالب «میکرودرام» در برخی پلتفرمهای داخلی وقتی در کنار دیگر تولیدات ضد ایرانی شیعی سالهای اخیر دیگر کشورهای منطقه قرار میگیرد جملگی کامل کننده یک پازل هستند و نشان میدهد که همه چیز برای بروز یک عملیات کثیف (تجزیه ایران) در حال انجام است. اعترافات برخی از جوانان فریبخورده اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ در مورد تغییر ذهنیت آنها نسبت به شرایط اجتماعی و فرهنگی کشورمان در دوران رژیم وابسته و فاسد پهلوی به واسطه پخش برخی سریالهای غیر قانونی و بدون مجوز شبکه نمایش خانگی از جمله جیران، خاتون و تاسیان، مهر تأییدی بر ولنگار بودن این مدیوم در کشورمان است که قرار است به بهانه تولید و پخش میکرودرامها ادامه پیدا کند. چند سال است که به بهانههای مختلف تعیین تکلیف و قانونمند کردن این فضا بازیچه مطامع جریانهای فاسد و مشکوک سیاسی و اقتصادی و فرهنگی شده است و هر بار که این قصه به سمت نتیجهمندی حرکت میکند با یک حاشیهآفرینی کاذب مجدداً به محاق میرود. واقعیت این است که اگر مسئولان و مدیران میخواهند که لایههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور درچارچوب قانون و تأمین منافع مردم و نظام حرکت کند، باید همه موانع حکمرانی در این فضا از میان برداشته شود، در غیر این صورت ما در یک لوپ دائمی حرکت خواهیم کرد و چیزی جز حسرت از دست رفتن منابع انسانی، فرهنگی و تمدنی کشور برایمان نمیماند و فضای تاسیان در جامعه ادامهدار میشود.
آثار سوء فرهنگی و اجتماعی تولید و پخش فیلمها و سریالهایی که در آنها نه تنها اثری از مؤلفههای فنی دراماتیک، بلکه حتی رشحاتی از واقعیات و حقایق هم دیده نمیشود، نه تنها به نگاهداشت فرهنگی و حفظ ارزشها و هنجارهای جامعه منتج نخواهد شد، بلکه حتی به توزیع وسیع ذهنیتهای مسموم و جنزده و نیز اقدامات و کنشهای عجیب و غریب و بهتآور بدل میشود.
شبکه نمایش خانگی ضد خانواده!
حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه که از سر گذشت، به غیر از ریشههای اقتصادی و سیاسی، اسباب و علل فرهنگی و اجتماعی زیادی دارد که برخی از این مؤلفهها در گفتار و اعتراف بعضی از جوانان و نوجوان فریبخورده کودتای اخیر به روشنی قابل رصد و تشخیص است.
صرفنظر از روایت این افراد فریبخورده، باید این نکته را در نظر گرفت که دشمن و برخی ابنالوقتها و منفعتطلبان داخلی که هیچ چیز جز سود و درآمد برایشان اهمیتی ندارد، در شکلگیری این اتفاقات و مسخ جوانان و نوجوانان این کشور سهم قابل توجهی دارند که در کنار بررسی جرم و جریمه مرتکبان، باید به حساب مسببان و کسانی که در ایجاد ابهام و فتنهآفرینی ذهنی و اجتماعی این شبه کودتا دخالت داشتهاند، رسیدگی شود.
حتماً برخی ریشههای این اتفاقات در گذشته قرار دارد و بعضی دیگر همچنان مشغول سمپاشی و سیاهنمایی و دروغپردازی در مورد جامعه امروز و شرایط گذشته آن هستند. این مدعا نه قرار است سند جدید ارائه کند و نه قرار است از مسئلهای پنهان یا راز بزرگی رونمایی کند، همه چیز در مقابل چشمان جامعه، مسئولان و مدیران کشور اتفاق افتاده و میافتد.
نتایج سفیدشویی دراماتیک ساواک
تولید و پخش سریالها و فیلمهایی که با دروغگویی و وارونهنمایی دراماتیک از حقایق و واقعیات سعی کردند تا اولاً دوران گذشته، خصوصاً روزگار سلطنت خاندان وابسته و فاسد پهلوی را جوری نمایش بدهند که جوان و نوجوان امروزی با خودش بگوید که چرا پدر و مادرهای ما باید یک چنین روزگار خوشی را با ایام سخت اقتصادی امروز که اجناس و مایحتاج ضروری خانوارها نه به صورت روزانه که به ساعت گرانتر میشود، عوض کنند؟! چرا بزرگترهای ما باید شرایط ایدئالی را که در آن قرار داشتهاند، با سختیها و مصائب امروز تاخت زده و دست به چنین قمار بزرگی بزنند؟!
این سؤالات وقتی با شبهات فضای مجازی، دروغپردازیهای شبکههای ماهوارهای و همچنین ناتوانی دستگاههای تبیینی و تبلیغی و رسانهای کشور در انتقال واقعیات تلخ و سیاه دوران گذشته و همچنین عدم توان بازگویی و اعلان توانمندیها امروز ناتوان و الکن هستند، در یک ظرف که همان ذهن جستوجوگر و دغدغهمند جوان و نوجوان ایرانی ریخته میشود، طبیعتاً نباید خروجی غیر از اظهارات بهتآور و تعجبآمیز آنها در مورد کشورشان باشد؟! قطعاً نباید از جوان و نوجوانی که هم از رسانههای خارجی و هم از برخی رسانههای داخلی و حتی فیلمها و سریالهایی که در داخل حاکمیت از سوی بخشهای قانونی و تولیدی این آثار تقریباً یک روایت نسبتاً واحد، اما با لفاف و گونههای طنز، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در مورد گذشته و امروز کشورش را میبیند، کنشگری حسین فهمیده و آرمان علیوردی را مطالبه کنیم.
شاید تحریم ساترا اثر کند!
مادامی که دستگاه فکری و تصمیمگیری جوان و نوجوان ایرانی با محتواهایی که قبلاً به آنها اشاره شد، سمپاشی میشود و تا زمانی که برخی پلتفرمها با راهاندازی بخشهایی با عنوان «میکرودرام» مضامین و روایتهایی مبتنی بر خیانت و بازنمایی سبک زندگیهای سانتیمانتال و اغراقآمیز میپردازند که در آنها نوع پوشش و برخی عناصر بصری نیز با هنجارهای فرهنگی جامعه فاصله دارد، باید انتظار وقایع مشابه شبه کودتای دیماه را البته نه در کف خیابانها که در لایههای مختلف فرهنگی و اخلاقی داشته باشیم. همه کشورهای دنیا که نگران داشتههای فرهنگی و ارزشهای اجتماعیشان هستند با قانونمند کردن و ایجاد سازوکارهای قانونی محکم که ضمانت اجرایی بالایی هم دارند به جلوگیری یا حتی کند کردن این روند فرسایشی که نتیجهاش نابودی جامعه، خانواده و فرهنگ آن کشور است اقدام کردهاند. البته متأسفانه برخی از مسئولان و مدیران کشورمان با وجود بروز فتنه و شبه کودتاهای مختلف و فریادهای چند ساله مقام معظم رهبری درباره لزوم مقابله با شبیخون، ناتو و جنگ فرهنگی دشمن، هنوز هم در این زمینه دچار ترک فعل و عدم درک موقعیت هستند و به همین علت است که در تدوین و تصویب چند بند قانونی برای ساختاری مثل ساترا کند عمل میکنند. امیدواریم که تحریم ساترا از سوی دشمن باعث شود مسئولان و مدیران مربوطه با درک صحیحتری از شرایط کشور و جهان هر چه زودتر فضای بی سر و سامان و بلاصاحب شبکه نمایش خانگی و فضای مجازی را به سمت رعایت قانون هدایت کنند و این تیغ را از کف زنگیان مست بگیرند و به دست جراحان حاذق بدهند.