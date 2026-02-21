مسی ۴ قدم تا ۹۰۰ گل

جوان آنلاین: رقابت رونالدو و مسی در تعداد گلهای زده هم ادامه دارد، فوقستاره پرتغالی به دنبال رسیدن به گل شماره ۱۰۰۰ است و در سوی دیگر فوقستاره آرژانتینی گل شماره ۹۰۰ را هدف گرفته است.
به گزارش ایرنا، رونالدوی ۴۱ ساله تعداد گلهای خود را به ۹۶۲ گل رسانده و ۳۸ گل تا ۱۰۰۰ گل فاصله دارد. در سوی دیگر، اما مسی ۳۸ ساله بعید است که تعداد گلهایش را چهار رقمی کند و به همین خاطر عبور از عدد ۹۰۰ را دنبال میکند، هدفی که البته فاصله زیادی با آن ندارد.
مسی تاکنون ۸۹۶ گل در مجموع در رده ملی و باشگاهی به ثمررسانده و ۴ گل میخواهد که به عدد ۹۰۰ برسد. رکوردی که رونالدو شهریور سال گذشته به آن رسید.
سفر گلزنی مسی در ماه مه ۲۰۰۵ آغاز شد، زمانی که این بازیکن در ۲ دقیقه پایانی پیروزی ۲ بر صفر بارسلونا مقابل آلباسته از روی نیمکت به زمین آمد و گل دوم تیمش و اولین گل خودش در دوران حرفهایاش را به ثمر رساند.
مهاجم اینترمیامی در مجموع تاکنون ۶۷۲ گل در ۷۷۸ بازی با بارسلونا، ۳۲ گل در ۷۵ بازی با پاریسنژرمن، ۷۷ گل در ۸۸ بازی با اینتر میامی و ۱۱۵ گل در ۱۹۶ بازی برای تیم ملی آرژانتین به ثمر رسانده است. او در مجموع ۸۹۶ گل در ۱۱۳۷ بازی ثبت کرده است.