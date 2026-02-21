تساوی فولادخوزستان و ذوب آهن در نیمه نخست

جوان آنلاین: در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال امروز (شنبه دوم اسفند) تیم فوتبال فولاد خوزستان در ورزشگاه ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان از ساعت ۱۹ میزبان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بود که این بازی تا پایان نیمه نخست با تساوی بدون یک بر یک برای هر دو تیم به اتمام رسید.

به گزارش مهر، در دقیقه ۲۵ این بازی پویا مختاری بازیکن ذوب آهن پس از خطا روی بازیکن فولاد از بازی اخراج شد.

ترکیب تیم فولاد خوزستان:

حامد لک، سید محمد قریشی، علی نعمتی، رامین رضائیان، سید ابوالفضل رزاق‌پور، سینا اسدبیگی، امیرمسعود سرآبادانی، فرشاد احمدزاده، ساسان انصاری، محمدرضا سلیمانی و احسان محروقی

سرمربی: حمید مطهری

ترکیب تیم ذوب‌آهن اصفهان:

پارسا جعفری، عرفان قهرمانی، آرش قادری، نادر محمدی، امیرحسین جدی، پدرام قاضی‌پور، سید پویا مختاری، نیما انتظاری، احسان پهلوان، امید لطیفی و رحمان جعفری

سرمربی: جلال امیدیان