توصیه رونی به مدیران سیتی: پس از رفتن گواردیولا، کمپانی را انتخاب کنید

جوان آنلاین: با وجود قرارداد پپ گواردیولا تا ۲۰۲۷، گمانهزنیها درباره سرمربی جدید این تیم در صورت جدایی پپ بالا گرفته است.
به گزارش ایرنا، در این بین وین رونی، مهاجم اسبق منچستریونایتد و تیم ملی انگلیس در برنامهای در شبکه بیبیسی گفت: اگر پپ برود، مدیران منچسترسیتی باید وینسنت کمپانی (سرمربی فعلی بایرن مونیخ) را انتخاب کنند.
رونی معتقد است دلایل انتخاب کمپانی واضح بوده و گفت: او باشگاه را میشناسد و با بایرن هم با سبکی مشابه موفق بوده است. به نظر میرسد که چیزهای زیادی از پپ یاد گرفته است.
کمپانی که ۳۶۰ بازی برای سیتی انجام داد، چهار عنوان قهرمانی لیگ را با منچستر سیتی به دست آورد. او کاپیتان سیتی زیر نظر گواردیولا بود.
کمپانی حالا به خاطر موفقیتش به عنوان مربی شناخته میشود و پس از حضور در اندرلخت و برنلی، در تابستان ۲۰۱۴ هدایت بایرن مونیخ را بر عهده گرفت.
این سرمربی ۳۹ ساله در سال اول خود عنوان قهرمانی بوندس لیگا را به دست آورد. پاییز گذشته شاهد تمدید قرارداد زودهنگام و غافلگیرکنندهای بودیم و کمپانی اکنون تا سال ۲۰۲۹ با قرمزها قرارداد دارد. طبق گزارشها، قرارداد او هیچ بند فسخی ندارد.
در همین حال، قرارداد گواردیولا، در منچسترسیتی تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد. اگرچه این مربی اسپانیایی بارها بر قصد خود برای ماندن در سیتی تا پایان این قرارداد تأکید میکند، اما شایعه شده است که او در پایان فصل جاری و پس از ده سال حضور در سیتی، این باشگاه را ترک خواهد کرد.
انزو مارسکا دستیار سابق او و ژابی آلونسو به عنوان جانشینان بالقوه مورد بحث قرار گرفتهاند. هر دو در حال حاضر پس از اخراج از چلسی و رئال مادرید در ابتدای فصل، تیم ندارند.