تراکتور از انزلی به صدر!

جوان آنلاین: مدافع عنوان قهرمانی لیگ‌برتر فوتبال به انزلی سفر کرده تا فصلی تازه را با سرمربی جدیدش تجربه کند.

تقابل ملوان و تراکتور یکی از حساس‌ترین دیدار‌های هفته بیست و دوم لیگ‌برتر است. با اینکه میزبان از صدر جدول رده‌بندی خیلی دور است، اما در عوض تیم میهمان با غلبه بر ملوان و بدون توجه به نتیجه بازی استقلال و سپاهان هم می‌تواند گل‌گهر را پایین بکشد و دوباره صدرنشینی را در اختیار بگیرد.

قرمز‌های تبریز واقعاً خوش‌شانس بودند که هم گل‌گهر مقابل چادرملو تحقیر شد و هم پرسپولیس برابر خیبر شکست خورد. با این تفاسیر برای تراکتور ۳۵ امتیازی، پشت سر گذاشتن گل‌گهر ۳۶ امتیازی راحت شده و این تیم برای پس گرفتن صدر جدول بهانه‌ای ندارد.

استعفای دراگان اسکوچیچ سرانجام نهایی شد و این مربی ترجیح داد دیگر با تراکتوری که خودش برای اولین‌بار به قهرمانی لیگ رسانده همکاری نکند. اگرچه انتظار می‌رفت اسکوچیچ رؤیای تکرار این قهرمانی را با پرشور‌ها داشته باشد، ولی از چند هفته قبل زمزمه رفتن او از تبریز و قطع همکاری با تراکتور شنیده می‌شد. انتخاب سرمربی جدید برای باشگاه خیلی سخت نبود و محمد ربیعی بلافاصله جایگزین اسکوچیچ شد.

ربیعی به‌عنوان سرمربی موقت روی نیمکت می‌نشیند و با اینکه در بازی الغرافه نیز می‌توانست کنار زمین تیمش را هدایت کند، اما از روی سکو بازی تراکتور را نظاره کرد. مصاف با ملوان اولین حضور رسمی جانشین اسکوچیچ محسوب می‌شود و قاعدتاً نتیجه آن نیز برای ربیعی بسیار مهم است. مس‌رفسنجان، ذوب‌آهن و آلومینیوم تیم‌های قبلی بودند که ربیعی سرمربیگری آنها را برعهده داشته است. با این حال شرایط تراکتور متفاوت است و هوادارانش فقط به جام قهرمانی رضایت می‌دهند. قرمز‌های تبریز فصل پیش پس از سال‌ها انتظار فاتح لیگ‌برتر شدند و به‌رغم همه امتیاز‌هایی که تا اینجا از دست دادن همچنان یکی از شانس‌های قهرمانی به‌حساب می‌آیند.

آخرین بازی مرحله گروهی لیگ نخبگان تراکتور مقابل الغرافه قطر برگزار شد و خوشبختانه تنها نماینده فوتبال ما در این رقابت‌ها موفق شد خودش را به یک‌هشتم نهایی برساند. با توجه به حذف استقلال و سپاهان، تراکتور تنها تیم باقی مانده ایرانی در مسابقات باشگاهی قاره‌کهن است.

با وجود این قرمز‌ها در لیگ‌برتر قدر موقعیت‌شان را ندانستند و صدر جدول را از دست دادند. تراکتور در ۱۳ بازی آخر خود تنها پنج پیروزی کسب کرده است. ربیعی برای اینکه بار دیگر تیمش را به‌عنوان شانس اول قهرمانی معرفی کند باید ضعف‌های تاکتیکی تراکتور را به حداقل برساند. البته این کار آسان نیست و در این بازی نیز سه بازیکن اصلی تیم حضور ندارند. مهدی ترابی همچنان مصدوم است، صادق محرمی هم کماکان با آسیب‌دیدگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و الکساندر سدلار نیز به دلیل محرومیت بازی با ملوان را از دست داده است.

ملوان میزبان تراکتور با ۲۸ امتیاز رتبه نهم را در اختیار دارد. تیم مازیار زارع از حضور هواداران خود بهره می‌برد، ولی ملوانان هم در ۱۴ بازی آخر فقط چهار برد کسب کرده‌اند.