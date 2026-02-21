کد خبر: 1345716
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
اشلوت به قهرمانی‌اش در جزیره می‌نازد

مترجم: شیوا نوروزی

ویل آنوین 
آرنه اشلوت هر کاری هم انجام دهد باز نمی‌تواند منتقدانش را به سکوت وادار کند. نتایج لیورپول در این فصل دور از انتظار بوده و این تیم با بحران‌های زیادی دست و پنجه نرم کرده است. سقوط به رده‌های پایینی جدول از مدافع عنوان قهرمانی بعید بود، اما هر طور شده تیمش را از منطقه خطر نجات داد و لیورپول به رده ششم رسید، ولی هنوز بحث‌های زیادی در خصوص بقای سرمربی هلندی وجود دارد. 
وین رونی یکی از آنهایی است که از هر فرصتی برای کوبیدن اشلوت استفاده می‌کند. رونی در اظهارنظری با لحنی انتقادی مدعی شد آرنه اشلوت کاریزما و پرستیژ لازم را برای نشستن روی نیمکت لیورپول ندارد: «او را تنها چند بار بیشتر ندیدم. آدم خوبی است، ولی به‌نظرم به درد لیورپول نمی‌خورد و سرمربی کاریزماتیکی برای لیورپول نیست. شاید هم به این خاطر باشد که هنوز دوران باشکوه یورگن کلوپ فراموش نشده و طبعاً تکرار آن افتخارات برای هر کسی سخت است. معتقدم کلوپ توانایی تکرار درخشش دوران کلوپ را ندارد.» رونی به همین‌جا بسنده نکرده و ادامه همکاری لیورپول با اشلوت پس از اولین قهرمانی لیگ‌برتر را عجیب خوانده است. مهاجم سابق منچستریونایتد حتی مدعی شد در صورت ناکامی لیوپورل در کسب سهمیه لیگ‌قهرمانان، اشلوت از سمتش اخراج خواهد شد. 
مرد هلندی به خوبی می‌داند محبوبیتش در لیورپول کمرنگ شده است. اشلوت در مقابل حرف‌های تند رونی سکوت نکرد و قهرمانی‌اش را به رخ او کشید: «من هم قهرمان لیگ‌برتر شدم. تفاوت‌هایی وجود دارد، ولی هر چقدر هم من و یورگن کلوپ با هم متفاوت باشیم، باز در یک موضوع اشتراک داریم و آن هم قهرمانی هر دوی ما با لیورپول در لیگ جزیره است، به همین‌خاطر عملکرد من هم بد نبوده است. به نظرم هرچه تعداد پیروزی‌های یک مربی بیشتر شود، کاریزما و ابهت او نیز بالاتر می‌رود. نمی‌دانم بقیه هم با نظر وین رونی موافق هستند یا نه. حتی اگر همه با او هم‌عقیده باشند نیز هواداران لیورپول می‌دانند فصل گذشته ابهت لیورپول بسیار بیشتر از این فصل بود.»
سرمربی لیورپول هر آنچه را که برای دفاع از حقش لازم می‌دانست به زبان آورد تا بگوید رونی تنها نظر خودش را بیان کرده است: «شاید هم فقط رونی اینگونه فکر می‌کند. نمی‌دانم، بقیه باید نظر بدهند. اولین باری بود که چنین اظهارنظری در مورد خودم شنیدم، ولی بر این باورم که یورگن کلوپ بسیار کاریزماتیک است. در مورد او می‌توانم این ادعا را مطرح کنم، ولی در مورد خودم باید بقیه بگویند. قاعدتاً هر مربی که تیمش را قهرمان کرده باشد، جذبه و شخصیت تأثیرگذاری دارد.»
لیورپول بازی رفت برابر ناتینگهام را با باخت ۳ بر صفر به پایان رساند. در آن بازی شان دایش، سرمربی این تیم بود. بازی برگشت امروز برگزار می‌شود و حالا ویکتور پریرا چهارمین سرمربی این فصل ناتینگهام است. گرفتن انتقام نتیجه قبلی برای اشلوت اهمیت زیادی دارد و حتی می‌تواند روی ادامه فعالیتش در لیورپول تأثیرگذار باشد: «دلم می‌خواهد به کارم ادامه دهم و چیز دیگری نمی‌خواهم. نمی‌دانم چه کسی روی تصمیم باشگاه تأثیرگذار است. معمولاً مالکان باشگاه تصمیم‌گیرنده هستند. همانطور که مدیر ورزشی انتخاب می‌کنند، می‌توانند سرمربی هم استخدام کنند. هر چقدر تصمیمات‌شان درست‌تر باشد قطعاً شانس موفقیت تیم بیشتر می‌شود.»

منبع: روزنامه جوان
