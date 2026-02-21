آغاز پیش فروش طرح عادی محصولات سایپا از فردا ۳ اسفند

جوان آنلاین: به‌ مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، طرح پیش‌فروش عادی خودروهای شاهینGL با ترمزESC و SBRT، کوییک GX-L با ترمزESC و SBR، کوییک S با استاندارد 85گانه و SBR، ساینا S با استاندارد 85گانه و SBR و کوییکR تیپS با استاندارد 85گانه رینگ فولادی و پیش‌فروش مشارکت در تولید خودرو پارس نوآ با گیربکس دستی از ساعت 10 صبح روز یک‌شنبه 3 اسفندماه آغاز و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد یافت.

در طرح پیش‌فروش عادی، متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده و در طرح پیش‌فروش مشارکت در تولید صرفاً متقاضیان عادی (از محل ظرفیت مازاد طرح جوانی جمعیت) می‌توانند برای محصولات ذکر شده ثبت‌نام کنند.

متقاضیان صرفاً امکان انتخاب یک مدل خودرو و مشارکت در یکی از طرح‌های اعلامی را خواهند داشت.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.

برای اطلاع از جزئیات این طرح فروش اینجا کلیک کنید.