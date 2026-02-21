پخش سریال ماورایی با محوریت نفوذ شیطان و اجنه در رادیو

جوان آنلاین: محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش با اشاره به حالوهوای رمضانی آنتن رادیو نمایش گفت: با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، رادیو نمایش طبق رسم هر ساله، با ترکیبی متنوع از برنامههای سحرگاهی، افطارگاهی و مجموعههای نمایشی جذاب، تلاش کرده است پاسخگوی سلیقههای مختلف مخاطبان باشد و تجربهای شنیداری، متفاوت و ماندگار را رقم بزند.
به گزارش تسنیم، وی در تشریح برنامههای سحر و افطار افزود: برنامه سحرگاهی «فصل وصل» با اجرای پیشکسوتان محبوب رادیو، همچون سالهای گذشته، با رویکردی آرام، معنوی و تأملبرانگیز به روی آنتن میرود و در ساعات افطار نیز برنامه ـ نمایش «همسفره» میزبان شنوندگان خواهد بود؛ اثری تلفیقی و زنده که در سالهای گذشته با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بوده است.
مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو با اشاره به ارتباط عاطفی مخاطبان با «همسفره» خاطرنشان کرد: محبوبیت این برنامه ـ نمایش تا آنجا پیش رفت که در برخی سالها، مخاطبان برای دیدار بازیگران و عوامل، با گل و هدیه مقابل ساختمان ارگ تاریخی رادیو حاضر میشدند؛ اتفاقی که نشان میدهد مخاطب رادیو نمایش، شنوندهای صرف نیست، بلکه با اثر ارتباطی زنده و احساسی برقرار میکند.
سوهانی در ادامه به معرفی سریالهای نمایشی رمضانی پرداخت و گفت: آثار متنوعاند و من در این جا صرفاٌ به معرفی ویژههای رمضانی که در ۳۰ قسمت برای پخش در این ایام تدارک دیده شدهاند میپردازم. امسال نیز مجموعهای متنوع از آثار نمایشی را در ژانرهای مختلف تدارک دیدهایم. از جمله «بازی در تاریکی» به کارگردانی رامین پورایمان در ژانر ماورایی که یادآور فضای سریالهای قدیمی با محوریت نفوذ شیطان و اجنه است و مخاطبان علاقهمند به این فضاهای رازآلود را با خود همراه میکند.
وی افزود: سریال «ناشناس دوستداشتنی» به کارگردانی نورالدین جوادیان، روایتگر قصه مردی مرموز است که هر شب افطار در رستورانی، میزبان آدمهایی با داستانها و سرگذشتهای عجیب و شنیدنی میشود؛ قصههایی انسانی، متفاوت و تأملبرانگیز.
مدیر رادیو نمایش درباره آثار طنز رمضانی نیز گفت: در حوزه طنز، سریال «کرمچاله» به قلم فرهاد نقدعلی و کارگردانی مجتبی طباطبایی، داستان شیرین و پرماجرای یک راننده نیسان است که بهواسطه یک کرمچاله در زمان سفر میکند و ناخواسته در مقاطع مختلف تاریخی «دستگلهایی به آب میدهد»؛ اثری سرگرمکننده، خلاق و پرتعلیق.
سوهانی با اشاره به توجه ویژه رادیو نمایش به ادبیات عامه و فولکلور ایرانی بیان کرد: سریال «سمک عیار» برگرفته از داستانهای کهن و فولکلور ایرانی و به کارگردانی محمد پورحسن، حکایتی عاشقانه از عیاری، جوانمردی و پهلوانی است. تجربه موفق تولید آثاری، چون «حسین کرد شبستری» و «امیرارسلان نامدار» در سالهای گذشته و استقبال مخاطبان از این ژانر، نشان داد بازگشت به روایتهای ریشهدار ایرانی، همچنان برای شنونده امروز جذاب و ضروری است.
سوهانی همچنین از تولید آثار ماورایی دیگر خبر داد و گفت: سریال هفت قسمتی «آستانه مرگ» با کارگردانی امیر منوچهری به روایت زندگی انسانهایی میپردازد که تجربه نزدیک به مرگ داشتهاند و شنیدن آن میتواند برای مخاطبان برنامههایی با مضمون هستیشناسانه، همچون «زندگی پس از زندگی»، جذاب و تأملبرانگیز باشد. سریال اپیزودیک و ۱۰ قسمتی «انعکاس» به کارگردانی محمد پورحسن در ژانر اجتماعی به طرح چالشهای اخلاق میپردازد.
وی درباره دیگر آثار نمایشی این ایام افزود: «ماجرای سپیده» به کارگردانی مهدی نمینی مقدم در ژانر نمایش سنتی ایرانی، روایتی تاریخی ـ معمایی است که قصهاش از دل یک عمارت قجری بیرون میآید و تلاش دارد با تلفیق سنت نمایشی ایرانی و روایت معمایی، فضایی متفاوت را برای مخاطب خلق کند.
مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو در پایان خاطرنشان کرد: برای شبهای قدر نیز ویژهبرنامهای متناسب با حالوهوای این شبها تدارک دیده شده و همچنین به مناسبت عید سعید فطر که امسال با ایام نوروز همزمان شده است، آثار و برنامههای جذابی در دست تولید داریم که اطلاعات تکمیلی آن در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهد شد.