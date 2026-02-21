جوان آنلاین: یوفا اعلام کرده که آتشبازی روی سکوهای ورزشگاهها ممنوع است و فدراسیونهای فوتبال کشورهای اروپایی هم سفت و سخت پای این حکم ایستادهاند و با متخلفان به شدت برخورد میکنند.
اولین باشگاهی که از سوی یوفا نقرهداغ شد مارسی فرانسه بود. یوفا باشگاه مارسی را به دلیل رفتار هنجارشکنانه هوادارانش در سکوهای ورزشگاه بروژ جریمه کرد. استفاده از مواد آتشزا و فشفشههای ممنوعه از سوی اولتراهای مارسی، باعث شد کمیته انضباطی یوفا حکمی قاطع صادر کند. بر این اساس، هواداران مارسی از همراهی تیمشان در اولین بازی خارج از خانه فصل آینده در مسابقات اروپایی محروم شدند، همچنین یک جلسه محرومیت تعلیقی دیگر هم در پرونده آنها درج شده است. علاوه بر این محدودیتها، باشگاه فرانسوی به پرداخت جریمه نقدی ۲۵هزار یورویی نیز محکوم شد تا کلکسیون مجازاتهای ناشی از این مسابقه تکمیل شود. بارسلونا باشگاه بعدی است که از سوی یوفا با جریمه روبهرو شده است. بارسلونا به دلیل رفتار هوادارانش در جریان بازی با اسلاویای پراک که اقدام به روشن کردن مشعلهای دودزا کردند ۱۵هزارو۵۰۰ یورو جریمه شده است. باشگاه چک هم به دلیل مسدود شدن خروجی هواداران (بر اساس ماده۳۸ مقررات امنیت و حفاظت یوفا) ۲۰هزار یورو و به دلیل روشن کردن مشعلهای دودزا ۲۰هزار یورو دیگر جریمه شده و در مجموع باید ۴۰هزار یورو بپردازد.
اما بشنوید از فدراسیون فوتبال آلمان که چند سالی میشود از قبل این قانون درآمد خوبی برای خود دست و پا کرده است. سطح جریمه باشگاهها به خاطر آتشبازی هوادارانشان در بوندسلیگا آنقدر بالاست که حالا اعتراض باشگاههای آلمانی را در پی داشته است. باشگاههای فوتبال آلمان در سالهای اخیر به شدت از جریمههای سنگینی که فدراسیون فوتبال آلمان (DFB) به دلیل استفاده هواداران از مواد آتشزا اعمال میکند، ناراضی شدهاند. طی چهار سال گذشته، بیش از ۲۱میلیون یورو جریمه در این زمینه پرداخت شده و تنها در سال جاری میلادی، مجموع این جرایم از مرز ۲ میلیون یورو عبور کرده است؛ رقمی که با در نظر گرفتن لیگهای پایینتر، همچنان رو به افزایش است.
مدیران باشگاهها معتقدند این جریمهها، با وجود فشار مالی شدید، اثر بازدارنده واقعی ندارند. آمار رسمی نیز این موضوع را تأیید میکند: در فصل ۲۵-۲۰۲۴، بیش از ۴ هزارو۷۸۰ تخلف مرتبط با پیروتکنیک ثبت شده که ۷۳درصد بیشتر از فصل قبل است و ۹۵نفر را مجروح کرده است.
در واکنش به این وضعیت، گروهی متشکل از ۱۳باشگاه بوندسلیگا از سال۲۰۲۴ خواستار اصلاح سیستم تنبیهات شدهاند و پیشنهاد میکنند شدت جریمهها بر اساس میزان خطر واقعی هر اقدام تعیین شود. در همین راستا، «مدل نروژی» بهعنوان گزینهای جایگزین مطرح شده؛ مدلی که استفاده کنترلشده و قانونی از پیروتکنیک را تحت شرایط سختگیرانه مجاز میداند، با این حال، مدیران بوندسلیگا نسبت به موفقیت چنین راهکاری تردید دارند و معتقدند جذابیت پیروتکنیک برای اولتراها، دقیقاً در ممنوع بودن آن نهفته است.