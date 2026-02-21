فوتبال علیه نژادپرستی

جوان آنلاین: داستان مصاف بنفیکا- رئال در دور رفت پلی‌آف لیگ‌قهرمانان اروپا همچنان ادامه دارد؛ ماجرایی که پرونده آن باید با تک‌گل وینیسیوس بسته می‌شد، اما وینگر جوان بنفیکا روند آن را تغییر داد. درست بعد از گلزنی وینیسیوس، درگیری لفظی کوتاهی بین او و جیان لوکا پرستیانی به وجود آمد که در پی آن گلزن رئال به سمت داور میدان رفت و مدعی شد از سوی بازیکن آرژانتینی حریف هدف توهین‌های نژادپرستانه قرار گرفته است؛ مسئله‌ای که فرانسوا لتکسیه برای بررسی آن ۱۰ دقیقه‌ای بازی را متوقف و سپس از سرگرفت، اما باتوجه به نژادپرستانه بودن اتفاق رخ داده، پرونده آن همچنان باز است، البته بعد از بیخ پیدا کردن داستان، پرستیانی ۲۰ ساله مدعی شد از واژه توهین‌آمیزی با مضمون جنسی علیه وینسیوس استفاده کرده نه نژادپرستانه. او مدعی شده به جای واژه «Mono» که در اسپانیایی به معنی میمون است، واژه مشابهی را که برای توهین به گرایش جنسی افراد به کار می‌رود بر زبان آورده است، اما طبق ماده۱۴ آیین‌نامه انضباطی یوفا، چارچوب مجازات برای توهین‌های نژادپرستانه و ضداقلیت‌های جنسی یکسان است و هر نهاد یا شخصی که مشمول این مقررات باشد و کرامت انسانی فرد یا گروهی از افراد را به هر دلیلی، از جمله رنگ پوست، نژاد، دین، منشأ قومی، جنسیت یا گرایش جنسی، مورد اهانت قرار دهد با محرومیتی دست‌کم به مدت ۱۰ مسابقه یا یک دوره زمانی مشخص یا هر مجازات مناسب دیگری روبه‌رو خواهد شد.

اتفاق رخ‌داده در جریان دیدار بنفیکا- رئال، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت، البته که بسیاری از جمله فدراسیون فوتبال برزیل با انتشار بیانیه‌ای، اتفاق رخ‌داده را جرمی غیرقابل قبول توصیف و تأکید کردند که نباید هرگز در فوتبال یا هیچ جای دیگری چنین اتفاقی (توهین نژادپرستانه) رخ دهد. فدراسیون فوتبال برزیل همچنین اقدام وینیسیوس در فعال‌سازی پروتکل ضدنژادپرستی در جریان مسابقه را نمونه‌ای از شجاعت و کرامت این بازیکن خواند و گفت که او تنها نیست. یوفا نیز در بیانیه‌ای از بررسی اتفاقات رخ داده خبر داد، البته در این بین باشگاه بنفیکا مدعی شد رئالی‌ها دروغ می‌گویند و هیچ توهین نژادپرستانه‌ای نشده است. فیفا هم در این راستا در حال پیگیری است و حتی دولت پرتغال نیز وارد معرکه شده است.

این اتفاق واکنش اسطوره‌هایی، چون تیری آنری و میکا ریچاردز را نیز به دنبال داشت. آنری هچنین در اظهار نظر جالب توجهی گفت: «جان‌لوکا پرستیانی، به ما بگو چه گفتی. مرد باش. چرا دهانت را با پیراهنت می‌پوشانی؟ چون سرد است؟» ریچاردز هم اضافه کرد: «پرستیانی بزدل است. وینیسیوس جونیور دروغ نمی‌گوید»، البته خود وینیسیوس واکنش تندی به این داستان داشت: «نژادپرستان، بیشتر از هر چیز، بزدل هستند. آنها مجبور هستند پیراهن‌شان را روی دهان بگذارند تا ضعف‌شان را نشان دهند.»

در این میان، اما انتقاد‌ها به مورینیو هم در نوع خود جالب توجه بود. سرمربی بنفیکا در پایان آن دیدار پرحاشیه در گفت‌و‌گو با شبکه مووی استار با لحنی دوپهلو گفته بود با هر دو طرف صحبت کرده، اما نه حرف‌های پریستیانی را ۱۰۰ درصد باور می‌کند و نه ادعای وینیسیوس را حقیقت مطلق می‌داند ولی در ادامه می‌گوید او باید بعد از گلی که زد، روی دوش هم‌تیمی‌هایش حمل می‌شد نه اینکه با ۶۰ هزار هوادار در استادیوم وارد جنگ شود و به نوعی قصد داشت بگوید که وینگر رئال خود مقصر این داستان‌ها بوده؛ مسئله‌ای که عصبانیت جیمی کاراگر را به دنبال داشت: «احتمالاً مورینیو حرکات خود را فراموش کرده، او بیش از هر مربی دیگری در تاریخ فوتبال مقابل حریفان شادی افراطی کرده، حرف‌های او اوج تناقض است.» لیلیان تورام، اسطوره فوتبال فرانسه و فعال ضدنژادپرستی نیز تحلیل مورینیو را تحلیل یک انسان حقیر خواند.

وینسنت کمپانی، سرمربی بایرن مونیخ نیز به دفاع از وینیسیوس به شدت از رفتار مورینیو، سرمربی بنفیکا انتقاد کرد: «وقتی به خودِ صحنه و نحوه واکنش وینی نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که این واکنش نمی‌تواند ساختگی باشد، اما جالب است که مورینیو می‌گوید بنفیکا نمی‌تواند نژادپرست باشد، چون بهترین بازیکن تاریخش اوزه بیو بوده، اما آیا او می‌داند بازیکنان سیاهپوست در دهه ۶۰ چه سختی‌هایی کشیدند؟ آیا او در تمام بازی‌های خارج از خانه همراه بیوزه بود؟»