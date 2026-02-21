یادت رفته گلزنی آقای علیپور

جوان آنلاین: علی علیپور، مهاجم پرسپولیس میگوید قراردادش ۲۶ میلیارد تومان ناقابل است که از میزان قرارداد بسیاری از بازیکنان پرسپولیس کمتر است. باشد قبول علیپور درست میگوید. این هم که میگویند او به باشگاه پیشنهاد تمدید قرارداد با مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان را داده هم کذب محض است و اصلاً عدهای پیدا شدهاند که میخواهند با این کارها آرامش مهاجم پرسپولیس را به هم بزنند. تمام اینها درست، اما بحث ما سر همان ۲۶میلیاردی است که خود علیپور میگوید؛ همان مبلغی که خودش هم به آن معترف است و مبلغی که گرفته یا بخشی از آن را گرفته تا برای پرسپولیس گلزنی کند، البته اول باید از جناب علیپور پرسید که آیا قبول دارد وظیفهاش برای پرسپولیس گلزنی است یا اینکه در پاسخ به این سؤال هم یقهگیری میکند و احتمالاً با ادبیات «بیرون منتظر باش» پاسخ این سؤال را میدهد؟
یکی نیست بگوید برادر من ۲۶میلیارد پول گرفتهای و در طول ۲۲ هفته شش گل زدهای، تازه آخرین گلی هم که زدی از روی نقطه پنالتی بوده و کسی یادش نمیآید آخرین گلی که در جریان بازی زدی کی بوده، حالا طلبکار هم هستی؟ البته علیپور تنها بازیکن کمکار پرسپولیس نیست. این روزها سرخهای تهران تا دلتان بخواهد بازیکن به درد نخور دارند، اما حداقلش این است که این جماعت به درد نخور برای هوادار، خبرنگار و سؤالکننده «لات بازی» درنمیآورند و بعد از هر باخت که کمکم تعدادش به دو رقمی شدن نزدیک میشود، سرشان را میاندازند پایین و بدون کوچکترین حرفی میروند پی کارشان نه اینکه یقهگیری هم بکنند.
ظاهراً باید در فوتبال ایران برای مهاجم تعرف کرد که وظیفهاش گلزنی است. برای دروازهبان تعریف کرد که وظیفهاش گل نخوردن است برای مدافعین، هافبکها و وینگرها هم وظایفشان را تعریف کرد، چرا؟ چون این جماعت عادت کردهاند وظیفه ذاتی خودشان را انجام ندهند و طلبکار باشند. یاد گرفتهاند اگر وظیفهشان را انجام دهند، برایش «آپشن» بگیرند و قراردادهای آنچنانی ببندند. علی علیپور اولین نمونه این قماش نیست و آخرینشان هم نخواهد بود، ولی جناب علیپور بد نیست یک سوزن به خودت بزنی و یک جوالدوز به دیگران. خودت کلاه خودت را قاضی کن و ببین که چند هفته است گل نزدی و بعد ببین باید عذرخواهی کنی یا نه؟