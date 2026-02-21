دوئل تودور و آرتتا در دربی شمال لندن

جوان آنلاین: تاتنهام اولین بازی خانگیاش با ایگور تودور را تجربه میکند و توپچیها هم با یک بازی بیشتر، بیش از پیش نگران نزدیک شدن منچسترسیتی و به خطر افتادن صدرنشینی هستند.
تغییرات اسپرز
تاتنهام برای ایجاد تغییر روی نیمکت به توماس فرانک زمان زیادی داد، اما سقوط به رتبه شانزدهم و تداوم نتایج ضعیف دیگر راهی برای باشگاه باقی نگذاشت. پس از برکناری فرانک، تیم لندنی ترجیح داد سرمربی اخراجی یوونتوس را روی نیمکت بنشاند. تودور در این وضعیت بحرانی سکاندار تاتنهام شده و باشگاه انگلیسی با او قرارداد موقت بسته است. بقا در لیگبرتر اصلیترین هدف تاتنهام است و و این تیم در پایان فصل گذشته هم در رتبه هفدهم قرار گرفت. برای تودور اولین بازی رسمیاش در قامت سرمربی تاتنهام اهمیت زیادی دارد. انتظارات از سرمربی موقت کم نیست و باتوجه به اینکه اسپرز تنها هفت برد از ۲۶ بازی به دست آورده، هواداران تیم امیدوارند تاکتیکهای دفاعی تودور مؤثر واقع شود، البته وضعیت تاتنهام در اروپا کاملاً متفاوت است؛ این تیم با کسب رتبه چهارمی مستقیماً راهی یکهشتم نهایی لیگقهرمانان شده است!
بیتفاوت به جدول
سرمربی موقت تاتنهام نسبت به جایگاه تیمش در جدول بیتفاوت است. ایگور تودور در نشست خبری پیش از رویارویی با آرسنال از لشکر مصدومان تیم و مشکلات متفاوت تاتنهام صحبت کرد: «برای لذت بردن اینجا نیستم، برای کار کردن آمدهام. حضور در این باشگاه فوقالعاده یک افتخار است، کاملاً متمرکز هستم تا کار درست را برای این باشگاه، این تیم و این هواداران انجام دهم. وضعیت خاص است؛ ۱۰ بازیکن مصدوم داریم، آن هم مصدومیتهای جدی. با ۱۳ بازیکن تمرین کردیم. شرایط ایدهآل نیست، اما همین موضوع چالش را بزرگتر میکند تا از این وضعیت عبور کنیم. همین ۱۳ نفر برای رسیدن به هدفمان در این بازی کافی هستند. میدانم اهمیت این مسابقه چیست؛ این یک دربی شمال لندن است و همه از ما سه امتیاز میخواهند. روی مسائل زیادی کار کردهایم؛ هم با توپ، هم بدون توپ. هر مربی سبک خودش را دارد. من به سبک خودم باور دارم. شرایط هر باشگاه متفاوت است؛ فرهنگ و ویژگیهای خاص خودش را دارد. همهجا مشکل هست، حتی در بزرگترین باشگاهها. مهم این است که چطور در کوتاهترین زمان مشکلات را حل کنید. بازیکنان انگیزه دارند و آمادهاند شرایط را تغییر دهند. باید گروهی باشیم که به هم کمک میکنند، نه اینکه فقط به خودشان نگاه کنند. کیفیت زیادی در تیم هست، بازیکنان بااستعداد و دونده داریم. ظرفیت بالاست، اما برای بروز آن باید پایههای درست شکل بگیرد. تمرکز من روی جایگاه جدول یا سقوط نیست. باید روی روند پیشرفت تیم تمرکز کنیم، نه اینکه به بالا یا پایین جدول نگاه کنیم. تمرکز فقط روی خودمان است.»
نگرانی آرسنال
دو تساوی متوالی چهار امتیاز حساس را از چنگ توپچیها درآورده است. آرسنال برخلاف سایر تیمهای جزیره بازی هفته سیویکم خود را برگزار کرد. توقف در زمین ولورهمپتون آن نتیجهای نبود که میکل آرتتا انتظارش را داشت چراکه شاگردانش پیش از این مقابل برنتفورد نیز متوقف شده بودند. آرسنال در حالی ۵۸ امتیازی و صدرنشین مانده که یک بازی از بقیه رقبا بیشتر انجام داده است.
توپچیها در هفت بازی اخیر خود فقط دو بار طعم پیروزی را چشیدهاند. سرمربی آرسنال از افت شاگردانش آگاه است و از تساوی تلخ تیمش برابر ولورهمپتون و از دست دادن پیروزی گلایه کرد: «وقتی در آخرین لحظه بازی امتیاز از دست میدهید، آن هم با موقعیتی که انتظار گل بسیار پایینی داشت، ناراحت میشوید. این یک فصل از داستان ما بود. مهم این است از اینجا به بعد سرنوشت خودمان را چگونه مینویسیم. واکنش اولیه همیشه دردناک جلوه میکند. هنوز به سطح موردنظر نرسیدهایم. بیصبرانه منتظر بازی با تاتنهام هستیم. باید احساس درونمان را در زمین نشان دهیم. سوابق ایگور تودور را تحلیل کردهایم، اما تمرکز اصلی بر اجرای برنامههای تیم و کسب نتیجه است. هر بازی شرایط متفاوتی دارد و برخی گلها کاملاً غیرقابل پیشبینی هستند. جزئیاتی وجود دارد و همیشه میتوانیم بهتر کارها را انجام دهیم. ابتدا باید در این جایگاه قرار بگیرید و سپس در ماههای پایانی مشخص میشود چه کسی قهرمانی را به چنگ میآورد.»