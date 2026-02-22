جوان آنلاین: اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، گزیده‌ای از روزنامه قهرمان‌میرزا سالور ملقب به عین‌السلطنه در باب چگونگی برکشیدن و قدرت‌یابی رضاخان است. بی‌تردید آنچه عین‌السلطنه در این فقره به تاریخ سپرده، می‌تواند بس آگاهی‌بخش و عبرت‌آموز باشد؛ این پژوهش از سوی مظفر شاهدی انجام شده و پژوهشکده تاریخ معاصر آن را روانه بازار نشر ساخته است. تارنمای ناشر در باب مختصات این کتاب، اشاراتی به ترتیب پی‌آمده دارد:

«به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ معاصر، کتاب کارنامه پهلوی‌ها به روایت روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، تألیف مظفر شاهدی به تازگی از سوی انتشارات پژوهشکده تاریخ معاصر منتشر شده است. این اثر در ۲۸۶ صفحه و با تیراژ هزار نسخه به بررسی رویداد‌های تاریخی ایران از کودتای ۱۲۹۹ تا پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۴ می‌پردازد. این کتاب براساس یادداشت‌های روزانه قهرمان میرزا سالور ملقب به عین السلطنه، از چهره‌های آگاه به تحولات سیاسی و اجتماعی عصر قاجار و پهلوی، تنظیم شده است. خاطرات عین‌السلطنه که در بازه‌ای حدود ۶۴ سال ثبت شده‌اند، از مهم‌ترین منابع تاریخی معاصر به‌شمار می‌آید و روایتی بی‌واسطه و عینی از وقایع آن دوران ارائه می‌دهند. در پنج فصل این کتاب، نویسنده با تمرکز بر بخش‌هایی از خاطرات عین‌السلطنه، به بررسی موضوعاتی همچون چگونگی قدرت‌گیری رضاخان، طرح جمهوری‌خواهی، براندازی قاجاریه و تاج‌گذاری قزاق، همچنین شرایط ایران در دوران جنگ جهانی دوم می‌پردازد. این اثر در پی آن است تا دریابد روایت‌های ارائه شده از این برهه تاریخی تا چه اندازه با مشاهدات مستقیم و درک معاصران آن وقایع همخوانی دارد. کتاب کارنامه پهلوی‌ها به روایت روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، منبعی ارزشمند برای پژوهشگران تاریخ معاصر ایران و علاقه‌مندان به مطالعه تحولات سیاسی و اجتماعی دهه‌های آغازین سده حاضر خورشیدی است. بخشی از فصول و بخش‌های این اثر تاریخی، به قرار پی آمده است: فصل اول روایت قهرمان‌میرزا سالور عین‌السلطنه از ورود رضاخان به صحنه سیاسی ایران (از کودتا تا نخست‌وزیری) / گام به گام تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹/نفرت تاریخی از حضور استعماری روس و انگلیس در ایران/تمهیدات انگلیسی‌ها برای کودتا/تهدید و تمهید برای تداوم سلطه/پس از کودتا؛ در مسیر نظم نوین/نقش کارگردانی انگلیسی‌ها در کودتا/اعلامیه سیدضیاء در دوستی دیرپای ایران و انگلستان! / کودتا جایگزین قرارداد ۱۹۱۹/تقویت موقعیت رضاخان در کابینه؛ وزیر جنگ و فرمانده قزاقخانه/سیدضیاء از چشم انگلیسی‌ها می‌افتد/روح مملکت در دست انگلیسی‌ها/رضاخان عضو دائم کابینه‌ها؛ وزیر جنگ مورد اعتماد انگلیسی‌ها/رضاخان در مسیر رعب‌افکنی اجتماعی؛ تسلط نظامیان/ستمکاری‌ها و تبهکاری‌های مالی حکام و امرای نظامی/اظهار تأسف از ارج‌گزاری به مسبب کودتا و ناقض قانون اساسی/سلطه‌جویی‌ها و جاه‌طلبی‌های روزافزون سردارسپه/سلطه امیرلشکر‌ها بر ایلات و ولایات/تسلط رضاخان بر کابینه و مقدرات کشور/از انتخابات مجلس دوره پنجم، تا صعود به مقام نخست‌وزیری/فصل دوم: روایت عین‌السلطنه از فرایند گذار رضاخان از مقام نخست‌وزیری به سراب بدفرجام جمهوری‌خواهی/از نخست‌وزیری تا جمهوری‌خواهی (آبان ۱۳۰۲- فروردین ۱۳۰۳) / جمهوری‌خواهی؛ الگوگیری از ترکیه/روزنامه‌ها و نشریات اجاره‌ای در راه ترویج جمهوری‌خواهی/نفرت‌پراکنی علیه قاجاریه/تلگرافات موهوم و جعلی جمهوری‌خواهان/دست پنهان انگلیسی‌ها در پروژه جمهوری‌خواهی/باز هم تلگرافات دستوری و جعلی در حمایت از جمهوری‌خواهی.»