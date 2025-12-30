کد خبر: 1337532
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۹
تاج: اگر شعار نژادپرستانه سر داده شود داور بازی را متوقف می‌کند

تاج: اگر شعار نژادپرستانه سر داده شود داور بازی را متوقف می‌کند رئیس فدراسیون فوتبال پس از جلسه مدیران چهار باشگاه لیگ برتری با وزیر ورزش گفت: مقرر شد اگر در ورزشگاهی شعار‌های خارج از چارچوب سر داده شد، داور بازی، مسابقه را تعطیل کند.

جوان آنلاین: مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال پس از جلسه مدیران چهار باشگاه لیگ برتری با وزیر ورزش گفت: با چهار باشگاهی که بیشتر هوادار را دارند جلسه‌ای گذاشتیم اما بخشنامه برای همه باشگاه‌ها وضع می‌شود. برخی از قوانین را کمیته انضباطی مسکوت گذاشته بود و تصمیم گرفته شد که آن قوانین که اجرا نمی‌شد، اجرایی شود و کار درست هم همین است. یکی از قوانین این است که اگر شعار قومیتی و ساختارشکنانه داده شود داور بازی مثل همه دنیا بازی را متوقف کند و اگر شعارها قطع نشد بازی را تعطیل کند. برخی از آرای کمیته انضباطی باید همسان باشد که البته مسئولان توضیح دادند که چرا تفاوت‌هایی وجود دارد. نگاه ما این است که باید جرایم یکسان باشد. 

به گزارش ایسنا،، تاج افزود: در خصوص احترام به داور نیز قرار شد داوران بدون اغماض هر اعتراضی را که مستحق کارت قرمز است جریمه کند. در مجموع کارهای خیلی خوبی در کل باشگاه ها انجام شده است. برخی از باشگاه‌ها از هواداران تیم مهمان میزبانی می‌کنند که ما این رفتارها را ترغیب و تشویق کردیم. وزیر از سعه صدر فدراسیون فوتبال تشکر کرد اما وظیفه ما همین سعه صدر است و باید باشگاه‌ها را مدیریت کنیم. همانطور که وزیر گفتند بیش از ۸۰۰۰ مسابقه در سال برگزار می‌کنیم. اینها مستلزم قاطعیت و برنامه ریزی است و در مجموع باید بگویم مردم باید از لیگ لذت ببرند. مجوز حرفه‌ای هم آمد برخی از مشکلات آن بازگو شد که با تهدیدهای جدی می‌شویم و اگر دقت کافی نداشته باشیم مجوز برخی از باشگاه‌ها لغو می‌شود. تلاش می کنیم این اتتفاقات رخ ندهد و نگرانی در هوادان به وجود نیاوریم امیدوارم فضای خوبی فراهم شود.

او گفت: با بیانیه نویسی و اطلاعیه دادن مشکلی حل نمی‌شود. سازمان لیگ حاکمیتی است و پاسخ می‌دهد ولی اگر آن همه بیانیه نبود بهتر بود. بیانیه نویسی و خط دهی به هواداران درست نیست و مدیران باشگاه گفتند هیچ گاه این کارها را نکرده‌اند و ما هم قبول می‌کنیم. نباید اتفاقی در یک باشگاه رخ دهد و عده‌ای دیگر در ورزشگاهی دیگر آن را پاسخ دهند. هر دو باید موضع مشترک داشته باشند و یکسان عمل شود. خواسته خیلی از باشگاه ها هم این بود که یکسان عمل شود و حرف درستی است. 

