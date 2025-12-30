کد خبر: 1337527
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۳
چین: ژاپن از جنایاتش عبرت نگرفته است

چین: ژاپن از جنایاتش عبرت نگرفته است در ادامه تنش‌های پکن و توکیو، وزیر خارجه چین وانگ یی با اشاره به کارنامه سیاه تاریخی ژاپن، از این کشور خواست که «عمیقاً درباره جنایات خود تأمل کند.»

جوان آنلاین: او با اشاره به مواضع ژاپن درباره تایوان گفت: «رهبران فعلی آن حتی آشکارا حاکمیت ارضی چین، نتایج تاریخی جنگ جهانی دوم و نظم بین‌المللی پس از جنگ را به چالش می‌کشند.»

به گزارش فارس، وانگ در یک سخنرانی در مورد وضعیت بین‌المللی و روابط خارجی چین در سال ۲۰۲۵، خواستار دفاع قاطع از پیروزی سخت به دست آمده در جنگ جهانی دوم و حفاظت مؤثر از صلح و ثبات به دست آمده شد.

وزیر خارجه چین با اشاره به اینکه امسال هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ مقاومت مردم چین علیه تجاوز ژاپن و جنگ جهانی ضد فاشیستی است، گفت که این سال ویژه‌ای برای مردم سراسر جهان است تا از تاریخ درس بگیرند و به طور مشترک صلح و توسعه را دنبال کنند.

او یک بار دیگر مواضع نخست‌وزیر ژاپن سانای تاکائیچی درباره تایوان را محکوم کرد. تاکائیچی گفته بود که ژاپن در صورت تهدید امنیتش، به اقدام نظامی چین علیه تایوان پاسخ خواهد داد.

دیپلمات ارشد پکن چندی قبل در رد این اظهارات گفته بود: «رهبر فعلی (ژاپن) در تلاش است تا از مسئله تایوان - برای ایجاد مشکل و تهدید نظامی چین سوءاستفاده کند؛ همان سرزمینی که ژاپن به مدت نیم قرن آن را استعمار کرد و جنایات بی‌شماری علیه مردم چین مرتکب شد.» اشاره او به سال‌های ۱۸۹۵ تا ۱۹۴۵ است که ژاپن تایوان را به عنوان مستعمره اداره می‌کرد.

وانگ یی در اظهارات تازه خود از مقامات ژاپنی خواست که از جنایات خود درس عبرت بگیرند.

او گفت: «ژاپن کشوری که جنگ تجاوزگرانه علیه چین را آغاز کرد، نتوانسته است عمیقاً در مورد جنایات خود تأمل کند و رهبران فعلی آن حتی آشکارا حاکمیت ارضی چین، نتایج تاریخی جنگ جهانی دوم و نظم بین‌المللی پس از جنگ را به چالش می‌کشند.»

وزیر خارجه چین هشدار داد، چنین اقداماتی برای همه ملت‌های صلح‌دوست و همه افرادی که نمی‌خواهند تاریخ تکرار شود، کاملاً غیرقابل قبول است. وانگ گفت: «ما باید در برابر تجدید حیات نظامی‌گری ژاپن بسیار هوشیار باشیم.»

