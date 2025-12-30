جوان آنلاین: سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ، صبح امروز در پنجمین جشنواره «کارمند تراز مکتب حاج قاسم سلیمانی» که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به شاخصها و ویژگیهای مکتب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بر پایبندی به اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی بهعنوان خط قرمز این مکتب تأکید کرد.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه مکتب حاج قاسم بر پایه سیره، راه و روش شخصیتی شکل گرفته است که عمیقاً به انقلاب اسلامی اعتقاد داشت، اظهار کرد: کارمند تراز مکتب حاج قاسم، کارمندی است که به اصول و مبانی انقلاب اسلامی پایبند، مردمدار و در مسیر خدمت خالصانه و متواضعانه به مردم تلاشگر باشد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به مناسبت نهم دیماه و سالگرد شهادت سردار سلیمانی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی را خط قرمز حاج قاسم معرفی کردند؛ به این معنا که انقلاب، رهبری، آرمانها، اهداف و مبانی آن همگی در ذیل این خط قرمز تعریف میشوند.
سردار حسنزاده تصریح کرد: شهید سلیمانی با درک عمیق از اندیشه انقلاب اسلامی، پرچم اسلام و انقلاب را برافراشته نگاه داشت و با همین نگاه، جبهه مقاومت را توسعه داد و ملتهای مظلوم را برای ایستادگی در برابر جبهه استکبار توانمند ساخت.
وی با تأکید بر نگاه فراگیر و وحدتآفرین حاج قاسم گفت: همه اقشار جامعه با هر سلیقه و فکری میتوانستند در ذیل پرچم جمهوری اسلامی جای بگیرند، اما در موضوع انقلاب اسلامی، هیچگونه تسامح و کوتاهآمدنی وجود نداشت و مرزبندی روشنی میان انقلاب و دشمنان آن ترسیم میشد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ خاطرنشان کرد: هر فردی که با قلم، زبان، موضعگیری و رفتار خود از انقلاب اسلامی و منافع و مبانی آن دفاع کند، در چارچوب مکتب حاج قاسم تعریف میشود و در مقابل، تضعیف اصول انقلاب با هر شیوهای، خارج از این مکتب است.
سردار حسنزاده در پایان ضمن تبریک به کارمندان منتخب، از تلاش دستاندرکاران جشنواره قدردانی کرد و گفت: شناخت دقیق شاخصها و ویژگیهای مکتب حاج قاسم سلیمانی میتواند راهنمای مؤثری برای حرکت در مسیر انقلاب اسلامی باشد.