جوان آنلاین: جام ملت‌های آفریقا به میزبانی مراکش در حال برگزاری است. تکلیف ۱۴ تیم از ۱۶ تیمی که موفق به صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی شده‌اند مشخص شده است در حالی که دو تیم دیگر هنوز برای صعود به این مرحله مشخص نشده‌اند و باید منتظر نتایج بازی‌های باقی‌مانده از دور سوم و پایانی باشند که امروز برگزار خواهد شد.

تیم‌های زیر صعود خود را به مرحله حذفی جام ملت‌های آفریقا قطعی کرده‌اند:

الجزایر، مراکش، سنگال، جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، ساحل عاج، کامرون، نیجریه، آفریقای جنوبی، مالی، بنین، بورکینافاسو، موزامبیک و سودان

از سوی دیگر، رقابت برای دو سهمیه باقی‌مانده همچنان ادامه دارد و چهار تیم تونس، آنگولا، تانزانیا و اوگاندا برای کسب دو جایگاه آخر تلاش می‌کنند. صعود این تیم‌ها بستگی به نتایج دور نهایی خواهد داشت.

مصر حریف ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین تیمی بود که صعودش را به یک هشتم نهایی قطعی کرد. مصر در دو بازی ابتدایی خود به پیروزی رسید و در بازی پایانی هم برابر آنگولا متوقف شد.