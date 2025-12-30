کاهش ابتلا به آنفلوآنزا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: میزان ابتلا به عفونت‌های تنفسی در مراجعان سرپایی و بستری در هفته اول دی ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ به طوری که ۱۱.۲ درصد از مراجعان سرپایی دارای علائم شبه آنفلوآنزا و ۱۱.۳ درصد از مراجعان بستری نیز علائم تنفسی شدید داشته‌اند.

جوان آنلاین: همزمان با سرد شدن هوا در آذر ماه امسال، موج جدید و نیرومندی از بیماری آنفلوآنزا سلامت مردم در سراسر کشور را نشانه رفت. این موج که توسط یک سویه جدید و بسیار مسری از ویروس به راه افتاد، نظام‌ سلامت را هم به چالش کشید.

به گزارش ایرنا، آنفلوآنزا یک بیماری حاد تنفسی مسری است که توسط ویروس‌های آنفلوآنزا ایجاد می‌شود. این ویروس‌ها معمولاً به سه نوع A ، B و C تقسیم‌بندی می‌شوند که نوع A و B باعث بروز اپیدمی‌های فصلی می‌شوند. بیماری با علائمی ناگهانی از جمله تب بالا، لرز، سردرد، دردهای عضلانی، خستگی شدید، سرفه خشک و گلودرد بروز می‌کند.

آنفلوآنزا از طریق قطرات تنفسی و تماس با سطوح آلوده به سرعت منتقل می‌شود و می‌تواند منجر به عوارض جدی مانند ذات‌الریه شود، این بیماری به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای تهدیدکننده است.

موج شیوع آنفلوآنزا در کشور در آذر منجر به افزایش مراجعه بیماران با علائم تنفسی به مراکز درمانی شد و آمارهای رسمی از روندی صعودی و نگران‌کننده مبتلایان نسبت حکایت داشت؛ به‌طوری‌که وضعیت شیوع ویروس در برخی استان‌های کشور از آستانه هشدار نیز گذشت.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۱۹ آذر اعلام کرد که در قله پیک آنفلوآنزا هستیم که البته این فقط مختص ایران نیست بلکه در بسیاری از کشورهای جهان این مشکل وجود دارد.

وی افزود: این ویروس که به صورت ژنتیک جهش جدیدی پیدا کرده و سویه‌ای به نام سویه k در حال باز شدن و گسترش یافتن است، باید برای کاهش همه‌گیری با اقدامات بهداشتی، پیشگیری و مراقبت‌های توصیه شده می‌توان این همه‌گیری را کمتر کرد.

اکنون وزارت بهداشت بر اساس داده‌های نظام مراقبت دیده وری تنفسی دو پاتوژن آنفلوآنزا و کووید ۱۹، اعلام کرده است که تعداد مراجعان سرپایی با علائم شبه آنفلوآنزا در هفته اول دی کاهشی شده و از ۱۳.۴ در هفته آخر آذر به ۱۱.۲ درصد رسیده است همچنین تعداد مراجعان بستری با علائم شدید نیز نسبت به آذر امسال، کاهشی و به ۱۱.۳ درصد رسیده است.

قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا در همین رابطه گفت: در هفته منتهی به هفتم دی ماه ۱۴۰۴ موارد تست مثبت آنفلوآنزا در همه افرادی که با علائم عفونت‌های تنفسی مراجعه کردند، چه به صورت سرپایی و چه بستری، کاهشی شده است.

وی ادامه داد: این میزان قبلا حدود ۳۰ درصد بود که اکنون به صورت میانگین حدود ۲۱.۵ درصد است. در سه هفته متوالی اخیر، این میزان در حال کاهش است.

مرادی اضافه کرد: شاخص دیگر، نسبت افرادی است که با علائم عفونت‌های تنفسی به صورت سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی یا بیمارستان‌ها مراجعه کرده‌اند که به حدود ۱۱.۵ درصد رسیده و در مقایسه با زمان خیز آنفلوآنزا کاهش داشته است. به طور کلی موارد آنفلوآنزا در کشور رو به کاهش است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: مداخلات پیشگیرانه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تا حدودی در این زمینه موثر بوده، اما معمولا خیز آنفلوآنزا در زمستان مورد انتظار است و هنوز به طور قطعی نمی‌توان گفت که این خیز در روزهای آتی هم کاهش خواهد بود.

مرادی گفت: چون تعداد تست مثبت در برخی استان‌ها به صورت هشدار است، پیشنهاد می‌شود مردم همچنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. علاوه بر این خیز آنفلوآنزا، انتظار یک خیز آنفلوآنزا از بهمن به بعد داشته باشیم و امکان دارد دورهمی‌های عید نیز این خیز را تشدید کند.