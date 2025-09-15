دیدار رئیس جمهور ایران با نخست وزیر پاکستان

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u0646\u0634\u0633\u062a \u0627\u0636\u0637\u0631\u0627\u0631\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0628\u0627 \u06cc\u06a9\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u0628\u0647 \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u0646\u0638\u0631 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0645\u0647\u0645 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0648\u062c\u0627\u0646\u0628\u0647 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f.